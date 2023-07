Dwóch nagich chłopców błąkało się po ulicy "niczym jaskiniowcy". Przez lata byli więzieni w swoim domu

Sprawę szeroko opisują amerykańskie media. 7- i 9-latek 13 lipca zostali zauważeni na ulicy przy swoim domu w Milwaukee w stanie Wisconsin. Obaj byli zupełnie nadzy, dlatego zaniepokojeni sąsiedzi zawiadomili policję. W dokumentach sądowych opisywanych m.in. przez "New York Post" i lokalną gazetę "Milwaukee Journal Sentinel" napisano, że jedną z osób, która jako pierwsza zauważyła błąkających się chłopców, była 13-letnia dziewczynka. Jak opowiadała, zauważyła nagie osoby idące chodnikiem "niczym jaskiniowcy, którzy nigdy nie widzieli światła słonecznego", podają media.

W domu, w którym byli więzieni bracia, "trudno było dostrzec podłogę"

Jak wynika z dokumentów sądowych, funkcjonariusze którzy przyjechali na miejsce relacjonowali później, że w domu chłopców ściany były pokryte odchodami, a śmieci było tak dużo, że "trudno było im dostrzec podłogę". Pokój chłopców posiadał zamek od zewnątrz, a okna były zabite deskami. Chłopcy byli wyjątkowo zaniedbani - posiniaczeni, zakrwawieni, a we włosach mieli tak dużo śladów odchodów, że lekarze w szpitalu musieli im je ściąć - opisuje "NY Post".

Według informacji "Milwaukee Journal Sentinel" matka chłopców, 34-letnia Katie Koch i jej partner, 38-letni Joel Manke, otrzymali już zarzuty zaniedbywania dzieci i ich uwięzienia. W poniedziałek pojawili się w sądzie na wstępnym przesłuchaniu. Według "NY Post" Manke przyznał się do zamykania chłopców w pokoju i powiedział, że choć wiedział, iż jest to niewłaściwe, robił to, aby unikać kłótni z ich matką. Kobieta zeznała z kolei, że chłopcy nigdy nie byli w szkole i przez lata nie badał ich żaden lekarz. Cytowana przez portal prokurator Mallory Davis podkreśliła, że chłopcy nie potrafili nawet korzystać z nocnika. - Zostali straszliwie skrzywdzeni przez działania matki. W tym momencie nie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie - powiedziała.