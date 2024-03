Dwie osoby zmarły po zjedzeniu sera. Właściciel firmy przyznaje się do winy

Właściciel amerykańskiej firmy produkującej sery przyznał się do wprowadzania do obrotu żywności niespełniającej norm. W wyniku zatruć jego produktami w latach 2016-2017 roku dwie osoby zmarły, a osiem kolejnych trafiło do szpitala. Produkowane przez niego sery okazały się zanieczyszczone bakteriami powodującymi listeriozę.

We wtorek 64-letni Johannes Vulto przyznał się w sądzie w Syracuse w stanie Nowy Jork do popełnienia wykroczenia, polegającego na wprowadzeniu do obrotu żywności niespełniającej amerykańskich norm - poinformowało miejscowe biuro prokuratora federalnego. Chodziło o sery wyprodukowane przez należącą do 64-latka firmę Vulto Creamery LLC.

Zmarli po zjedzeniu sera

Firma serowarska Vulto od grudnia 2014 roku do marca 2017 wprowadzała sery produkowane z niepasteryzowanego mleka, spośród których część - jak wykazały badania - zawierała bakterie z rodzaju Listeria, w tym bakterie Listeria monocytogenes, które wywołują chorobę zakaźną o nazwie listerioza. Firma Vulto zamknęła swój zakład, a następnie wycofała sery z obrotu po tym, jak w marcu 2017 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) powiązała jej produkty z wybuchem epidemii listeriozy w USA. W wyniku tej epidemii w latach 2016-2017 osiem osób zostało hospitalizowanych, a dwie zmarły - ustaliły Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Cytowana we wtorkowym komunikacie prokurator Carla B. Freedman oceniła, że choroba i śmierć konsumentów była wynikiem "niebezpiecznych praktyk" Vulto i jego firmy. - Organy ścigania i regulacyjne zaangażowane w tę sprawę w dalszym ciągu będą współpracować, aby postawić przed sądem tych, którzy zagrażają społeczeństwu poprzez (wprowadzanie) niebezpiecznych produktów - zaznaczyła.

Wyrok w sprawie Johanessa Vulto zapadnie 9 lipca. Zarzut, do którego przyznał się 64-latek oznacza, że może on trafić do więzienia na maksymalnie rok, ponadto grozi mu grzywna w wysokości do 250 tys. dolarów (równowartość około miliona złotych). Ponadto jego firmie grozi grzywna w wysokości do 500 tys. dolarów (ok 2 mln zł).

Listerioza - objawy choroby

Na listeriozę można zachorować po spożyciu zawierającego bakterię z rodzaju Listeria nabiału, owoców, warzyw, lub mięsa. W niektórych przypadkach pierwszymi oznakami zakażenia jest biegunka lub inne objawy żołądkowo-jelitowe. Do typowych objawów następujących później należą bóle głowy, sztywność karku, gorączka, ból mięśni, dezorientacja, problemy z utrzymaniem równowagi i drgawki. Jak podaje polski Główny Inspektorat Sanitarny, listerioza stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób z obniżoną odpornością.

Autorka/Autor:wac//mm

Źródło: tvn24.pl