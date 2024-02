Dwa samoloty zderzyły się na lotnisku. Obie maszyny są uszkodzone

Dwa samoloty amerykańskich linii lotniczych JetBlue z pasażerami na pokładzie zderzyły się ze sobą na platformach do odladzania międzynarodowego lotniska Boston Logan. W wyniku incydentu nikt nie odniósł obrażeń.

Do zdarzenia doszło w czwartek wczesnym rankiem. Jak poinformowała linia lotnicza JetBlue, oba samoloty znajdowały się na sąsiadujących ze sobą platformach do odladzania. FAA (Federalna Administracja Lotnicza) wskazuje, że lewe skrzydło samolotu JetBlue - Airbusa A321neo (lot 777), uderzyło w prawy stabilizator poziomy samolotu Airbusa A321 JetBlue (lot 551). Jak przekazuje portal stacji informacyjnej ABC News, linia ogłosiła, że żaden z pasażerów i członków załogi nie zgłosił obrażeń poniesionych w wyniku incydentu. Poinformowała też, że uszkodzone zostało skrzydło jednego z samolotów i część ogonowa drugiej maszyny.

Dave Sauter był pasażerem lotu 777 JetBlue lecącego do Las Vegas. - Poczułem hamowanie, ale nie czułem żadnego zderzenia - powiedział w ABC. Mężczyzna stwierdził również, że pasażerowie nie byli przerażeni, a raczej sfrustrowani sytuacją.

Zderzenie samolotów. Ustalanie przyczyn incydentu

Firma JetBlue poinformowała, że oba samoloty zostaną wycofane z użycia do czasu naprawy. "Bezpieczeństwo jest priorytetem JetBlue i będziemy pracować nad ustaleniem, jak i dlaczego doszło do tego incydentu" – podały linie w wydanym oświadczeniu. Stacja przypomina, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy na lotnisku Boston Logan dochodziło do podobnych incydentów. W marcu ubiegłego roku dwa samoloty uszkodziły skrzydła, gdy jedna z maszyn wyjeżdżała z miejsca postojowego na płycie lotniska. W czerwcu, podczas kołowania na płycie postojowej, skrzydło innego samolotu zawadziło o tylną część innej maszyny.