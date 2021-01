Hasło "drugi dżentelmen" wpisane do słownika. "Teraz to już oficjalne"

Hasło "drugi dżentelmen" zostało oficjalnie wpisane do amerykańskiego słownika. Jako pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych funkcję tę sprawuje Douglas Emhoff, maż wiceprezydent Kamali Harris. "Może jestem pierwszy, ale nie będę ostatni" – napisał drugi dżentelmen na Twitterze.

Douglas Emhoff, kalifornijski prawnik specjalizujący się w branży rozrywkowej, przejdzie do historii jako partner pierwszej kobiety pełniącej funkcję wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest on również pierwszym małżonkiem drugiej osoby w państwie o żydowskim pochodzeniu – zwraca uwagę CNN.

Teraz Emhoff przeciera szlak jako pierwszy "drugi dżentelmen". Hasło to oficjalnie pojawiło się w cenionym słowniku Merriam-Webster, definiując drugiego dżentelmena jako "męża, albo męskiego partnera wiceprezydent lub drugiej osoby w państwie czy w sądownictwie".

"Teraz to już oficjalne" – skomentował krótko wpis do słownika Emhoff. "Może jestem pierwszy, ale nie będę ostatni" – dodał na Twitterze.

Emhoff rozpocznie pracę naukową

Douglas Emhoff urodził się na nowojorskim Brooklynie w 1964 roku w rodzinie projektanta damskich butów. Gdy Emhoff uczęszczał do szkoły średniej, rodzina przeniosła się z New Jersey do Los Angeles w Kalifornii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles. Od 30 lat specjalizuje się w prawie branży rozrywkowej.