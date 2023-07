"Drapieżnik w białym fartuchu". Były ginekolog skazany na 20 lat więzienia

Robert Hadden w styczniu 2023 roku został uznany winnym wykorzystania seksualnego czterech pacjentek, które nakłonił do przyjazdu spoza stanu Nowy Jork do jego biur na Manhattanie, po czym wykorzystał je seksualnie. 25 lipca Sąd Okręgowy dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku skazał 64-letniego byłego ginekologa na 20 lat więzienia i grzywnę w wysokości 10 tysięcy dolarów. Ponadto po wyjściu na wolność Hadden będzie podlegał dożywotniemu nadzorowi - poinformował portal stacji CNN.

Po usłyszeniu wyroku Hadden wybuchnął płaczem

- Chcę tylko powiedzieć, że bardzo mi przykro z powodu całego bólu, jaki spowodowałem - powiedział Robert Hadden po usłyszeniu wyroku, wybuchając płaczem. Poprosił, by jego lakoniczność "nie była mylona z brakiem szczerości". Adwokat miał mu doradzić, aby mówił krótko w związku z zamiarami odwołania się od wyroku. Wyjaśniwszy to, skazany usiadł, kryjąc twarz w dłoniach.

Odszkodowania dla 226 kobiet

W lipcu 2021 roku Hadden przyznał się do nakłaniania kobiet do podróżowania spoza stanu Nowy Jork do jego biur na Manhattanie, gdzie były wykorzystywane do odbycia nielegalnych aktów seksualnych.