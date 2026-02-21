"Musisz skakać, teraz". Dramatyczna akcja ratunkowa

Akcja ratunkowa w Stafford w stanie New Jersey. Wyskoczył z płonącego domu, złapali go policjanci Źródło: [2026 Cable News Network All Rights Reserved]

W Stafford w stanie New Jersey 13 lutego około godziny 1.20 w nocy czasu miejscowego doszło do pożaru domu. W jego wyniku zginęła 92-letnia kobieta. Dwóm osobom udało się opuścić budynek, trafiły do szpitali.

Śledczy podejrzewają, że przyczyną pożaru była uszkodzona bateria litowo-jonowa.

"Musisz skakać, teraz"

Nagranie z policyjnych kamer pokazuje, jak wyglądała część akcji ratunkowej. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia jeszcze przed strażą pożarną.

- Trzeba wyprowadzić na zewnątrz mieszkańców - mówi jeden z funkcjonariuszy, dobiegając do płonącego domu. - Odsuńcie się - krzyczy.

Następnie widać, jak policjanci stoją pod tarasem budynku. - Będziesz musiał skakać - krzyczy policjant do osoby znajdującej się w domu.

- Musisz skakać, teraz - powiedział drugi z funkcjonariuszy. Widać później, jak obaj stanęli pod balkonem z wyciągniętymi rękami.

- Przełóż nogi przez barierkę i po prostu skocz, musisz nam zaufać - mówią policjanci. - Złapiemy cię - dodają. Po chwili widać, jak chwytają skaczącą osobę.

- Mamy cię, już dobrze, wszystko ok - uspokajają. Mężczyźnie nic się nie stało.

