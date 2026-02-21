Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Musisz skakać, teraz". Dramatyczna akcja ratunkowa

cnn
Akcja ratunkowa w Stafford w stanie New Jersey. Wyskoczył z płonącego domu, złapali go policjanci
Źródło: [2026 Cable News Network All Rights Reserved]
Nagranie z policyjnej akcji w Stafford w stanie New Jersey pokazuje bohaterską akcję policjantów. Funkcjonariusze uratowali mężczyznę z płonącego domu. Wyskoczył on z balkonu wprost na ich ręce.

W Stafford w stanie New Jersey 13 lutego około godziny 1.20 w nocy czasu miejscowego doszło do pożaru domu. W jego wyniku zginęła 92-letnia kobieta. Dwóm osobom udało się opuścić budynek, trafiły do szpitali.

Śledczy podejrzewają, że przyczyną pożaru była uszkodzona bateria litowo-jonowa.

"Musisz skakać, teraz"

Nagranie z policyjnych kamer pokazuje, jak wyglądała część akcji ratunkowej. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia jeszcze przed strażą pożarną.

- Trzeba wyprowadzić na zewnątrz mieszkańców - mówi jeden z funkcjonariuszy, dobiegając do płonącego domu. - Odsuńcie się - krzyczy.

Funkcjonariusz przy płonącym budynku
Funkcjonariusz przy płonącym budynku
Źródło: [2026 Cable News Network All Rights Reserved]

Następnie widać, jak policjanci stoją pod tarasem budynku. - Będziesz musiał skakać - krzyczy policjant do osoby znajdującej się w domu.

- Musisz skakać, teraz - powiedział drugi z funkcjonariuszy. Widać później, jak obaj stanęli pod balkonem z wyciągniętymi rękami.

- Przełóż nogi przez barierkę i po prostu skocz, musisz nam zaufać - mówią policjanci. - Złapiemy cię - dodają. Po chwili widać, jak chwytają skaczącą osobę.

- Mamy cię, już dobrze, wszystko ok - uspokajają. Mężczyźnie nic się nie stało.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa/akr

Źródło: NBC New York, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: [2026 Cable News Network All Rights Reserved]

Udostępnij:
Tagi:
USApożarPożary
Czytaj także:
imageTitle
Mierzyli najwyżej, zawiedli siebie lub kibiców. Najwięksi przegrani igrzysk
EUROSPORT
Kuchnia mobilna w Kijowie (28.01.2026)
"Zamarzamy", piszą mieszkańcy
Tatiana Serwetnyk
jaja jajka shutterstock_2586209839
Jaja skażone salmonellą. Jest ostrzeżenie
BIZNES
Akcja ratunkowa w Sankt Anton am Arlberg w Austrii po zejściu lawiny
Polak porwany przez lawinę w Alpach. Nie żyje
METEO
Pożar DPS w Szczawnie
Pożar domu pomocy społecznej. Jedna osoba nie żyje, prawie 100 ewakuowano
Lubuskie
Straż Miejska Miasta Krakowa
Miejski strażnik po spożyciu alkoholu uderzył w samochód
Kraków
imageTitle
Wywalczył dla Polski srebro, będzie jednym z chorążych na zakończenie igrzysk
EUROSPORT
Amazon ma już w Polsce trzy magazyny, w których na stale pracuje ok. 6 tys. osób.
Amazon światowym liderem sprzedaży
BIZNES
Jeden z kaszalotów wyrzuconych na brzeg na wyspie Fanoe
Morze wyrzuciło sześć kaszalotów na brzeg
METEO
imageTitle
Zrobił to! Rekordowy Klaebo z szóstym złotem!
EUROSPORT
imageTitle
Świątek opublikowała zdjęcie z dziecięcych lat. Ciąg dalszy historii
EUROSPORT
Dwa spotkania PiS w tym samym czasie
Dwie imprezy w PiS. Jedni w Stalowej Woli, drudzy w Słupsku
Polska
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo. Zarzuty i areszt dla 29-latka. Grozi mu dożywocie
WARSZAWA
samochodzik
Rajd kierowcy po zamarzniętym zalewie. Nagranie
Lublin
Kolizja na S7
Zderzenie na S7. Jeden z kierowców miał jechać pod prąd
WARSZAWA
ROBERT ‌FICO
Premier Słowacji grozi Ukrainie. Daje czas do poniedziałku
BIZNES
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Pomarańczowe alarmy w części kraju. Tu będzie niebezpiecznie
METEO
Szczeniak był wyrzucony do kosza na elektrośmieci
Mała suczka "potraktowana jak toster" i wrzucona do kontenera na elektrośmieci
Łódź
Widok katedry w Lincoln w hrabstwie Lincolnshire
Biskup aresztowany za napaść seksualną
Świat
Biskupi odprawili msze święte i nabożeństwa drogi krzyżowej w intencji skrzywdzonych
Nabożeństwa w intencji osób skrzywdzonych w Kościele. "Nie wolno milczeć"
Polska
shutterstock_2689724839
Polska notuje miliardy euro deficytu. Udział w tym mają Chiny
BIZNES
Potańcówka w klimacie PRL w Radomiu
Radni pokłócili się o potańcówkę. Jeden z nich zasłabł
RADOM
Szczeniak utknął w feldze samochodowej w Kalifornii
Utknął w feldze samochodowej. Uratowali go strażacy
METEO
Karambol na S3
Karambol na drodze ekspresowej. Pięć osób rannych
Wrocław
Omenaa Mensah z nagrodą Global Woman of Impact Award
Omenaa Mensah z wyjątkową nagrodą. "Możemy i powinniśmy wyznaczać kierunek"
Świat
imageTitle
Przedostatni dzień igrzysk. Może być historyczny
RELACJA
KADR NA KiNO
Thriller o rodzicielstwie, gratka dla fanów Aerosmith i krytyka Berlinale
KADR NA KINO
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najsłabszy wynik gospodarki USA od pandemii. Trump znalazł winnych
BIZNES
Niedźwiedzice z zoo w Helsinkach wybudziły się bardzo wcześnie
Pęknięta rura wybudziła niedźwiedzie ze snu
METEO
Kompania Kurta
Ewakuacja "praktycznie niemożliwa". Pojechał tam reporter "Superwizjera"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica