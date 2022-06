Republikanin wyciągnął pistolety w czasie debaty na temat nowych przepisów dotyczących posiadania broni

Joe Biden: prawo do posiadania broni nie jest nieograniczone, czas na racjonalne regulacje

W czwartkowym orędziu prezydent USA Joe Biden powiedział, że prawo do posiadania broni nie jest nieograniczone, dlatego konieczne są racjonalne, zdroworozsądkowe regulacje. Amerykański przywódca wezwał Kongres do wprowadzenia szeregu regulacji, w tym m.in. podwyższenia wieku uprawniającego do posiadania broni palnej do 21 lat, federalnego prawa pozwalającego na odebranie broni podejrzanym osobom (tzw. red flag law) czy zakazu sprzedaży karabinów szturmowych i magazynków wielonabojowych.