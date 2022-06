Amerykańcy senatorowie porozumieli się w sprawie kontroli broni palnej

Ponadpartyjny projekt obejmuje wyasygnowanie funduszy na ochronę zdrowia psychicznego, wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach oraz wdrożenie przepisów o czerwonej fladze. Pozwalają one policji lub członkom rodziny wnioskować do sędziego o tymczasową konfiskatę broni osobom mogącym stanowić zagrożenie dla innych lub dla siebie.

"Ogłaszamy zdroworozsądkową, dwupartyjną propozycję"

"Dziś ogłaszamy zdroworozsądkową, dwupartyjną propozycję, która ma na celu ochronę amerykańskich dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i zmniejszenie zagrożenia przemocą w całym kraju. (…) Rodziny są przerażone, a naszym obowiązkiem jest zebrać się razem i zrobić coś, co pomoże przywrócić im poczucie bezpieczeństwa" - napisało 20 senatorów we wspólnym oświadczeniu.

Do porozumienia w wyższej izbie Kongresu doszło w ślad za masowymi strzelaninami w minionym miesiącu. W masakrze w Uvalde , w Teksasie, zginęło 19 uczniów i dwie nauczycielki, a w Buffalo, w stanie Nowy Jork, 10 osób.

"Poparcie 10 republikanów dla ogłoszonego w niedzielę zarysu sugeruje, że może on pokonać przeszkodę, której nie udało się pokonać żadnej innej dyskutowanej obecnie propozycji: uzyskanie 60 głosów niezbędnych do przełamania obstrukcji parlamentarnej Partii Republikańskiej" – zauważył "New York Times".