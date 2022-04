Reuters: w Pentagonie spotkanie z amerykańskimi koncernami zbrojeniowymi w sprawie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy

Według "New York Timesa" chodzi o między innymi systemy obrony powietrznej, rakiety przeciwokrętowe oraz radary artyleryjskie. Pentagon chce też, by koncerny mogły zaopatrywać Ukrainę w podstawowe uzbrojenie w perspektywie potencjalnie długiego konfliktu.

Koncerny Raytheon Technologies i Lockheed Martin Corp wspólnie produkują Javeliny, a firma Raytheon - Stingery. Pozostali czołowi producenci broni na amerykańskim rynku to Boeing Co., Northrop Grumman, General Dynamics oraz L3Harris Technologies - wymienia Reuters.

Biały Dom: pracujemy nad dostarczeniem artylerii dla Ukrainy

- Pracujemy nad tym, by dostarczyć im artylerię ze składów USA, ale też by umożliwić transfer od innych sojuszników i partnerów, tak jak zrobiliśmy to z S-300 - dodała, odnosząc się do przekazania przez Słowację systemu obrony powietrznej produkcji sowieckiej w zamian za rozmieszczenie na Słowacji baterii Patriotów.