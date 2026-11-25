Świat Szef NATO: Donald Trump sprawdza, czy Władimir Putin naprawdę jest gotowy do rozmów Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Mark Rutte broni słów Donalda Trumpa, który nazwał Władimira Putina swoim "przyjacielem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GAVRIIL GRIGOROV/EPA/PAP

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Rutte, który w środę spotka się z prezydentem USA w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, powiedział w rozmowie z Fox News, że dalsze wspieranie Ukrainy pozwala sprawdzić rzeczywiste intencje rosyjskiego przywódcy.

- Działania prezydenta Trumpa, również podczas spotkania w Shenzhen, także stanowią próbę dla Putina. Jak poważne są jego intencje? Czy jest gotów zasiąść do stołu negocjacyjnego? Czy naprawdę chce zaangażować się w rozmowy? Dlatego utrzymujmy tę presję. Uważam, że przynosi ona efekty i musimy ją nadal wywierać - powiedział sekretarz generalny NATO.

Rutte ocenił również, że wysłannicy Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, "z ogromnym zaangażowaniem pracują na rzecz zakończenia wojny".

Mark Rutte o zakończeniu wojny w Ukrainie

- Kiedy wojna się zakończy - najlepiej na mocy porozumienia pokojowego, a jeśli okaże się to niemożliwe, w drodze długoterminowego zawieszenia broni - musimy zadbać o to, by Ukraina miała zagwarantowane bezpieczeństwo na przyszłość - mówił Rutte.

Dodał, że decyzja w sprawie ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO należy do państw Sojuszu.

- Oczywiście istnieją również inne sposoby zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zawarciu porozumienia pokojowego - kontynuował szef NATO.

Jego zdaniem obecnie najważniejsze jest jednak przekazywanie Ukrainie wszystkiego, czego potrzebuje, aby mogła skutecznie się bronić i utrzymywać maksymalną presję na Rosję.

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USA dostarczą Ukrainie pociski do systemów Patriot

Pytany o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, Rutte zapewnił, że Stany Zjednoczone nadal udzielają Kijowowi kluczowego wsparcia.

- Jeśli chodzi o te zaawansowane pociski przechwytujące PAC-3 do systemów Patriot, Stany Zjednoczone dostarczają je zgodnie z obietnicą - oznajmił Rutte.

- Europa również przekazuje Ukrainie wszystko, co jest w stanie dostarczyć. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy zrobić jeszcze więcej. Wiemy, że zapasy są ograniczone, ale wiem, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa aktywnie analizują, jakie dodatkowe działania można podjąć w tej kwestii - powiedział szef NATO.

Broń dla Ukrainy

We wtorek "Financial Times", powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą, poinformował, że szef Pentagonu Pete Hegseth wstrzymuje zatwierdzoną już przez USA dostawę do Ukrainy około 60 pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.

Oczekująca na zgodę Pentagonu dostawa pocisków PAC-3 - najskuteczniejszych w zwalczaniu rosyjskich rakiet balistycznych - obejmuje m.in. osiem sztuk, których przekazanie pierwotnie zaplanowano na wrzesień, po 10 sztuk, które miały dotrzeć do Ukrainy w październiku i listopadzie, oraz 12 sztuk z terminem dostawy w grudniu.