Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dostała mandat za telefon w prawej dłoni. Ale nie ma prawej dłoni

|
kierowczyni cnn
USA. Kierowczyni bez prawej dłoni dostała mandat za telefon w prawej dłoni
Źródło zdj. gł.: CNN
Do niecodziennej kontroli drogowej doszło na Florydzie w USA. Policjant ukarał kobietę mandatem za trzymanie telefonu w prawej dłoni podczas jazdy samochodem. Na nic zdały się jej tłumaczenia, że ona nie ma prawej dłoni.

Influencerka, która dzieli się w mediach społecznościowych swoimi aktywnościami sportowymi, została zatrzymana przez drogówkę w Lake Worth Beach 11 lutego. Policjant wystawił mieszkance Florydy mandat w wysokości 116 dolarów (ok. 420 zł), twierdząc, że złamała przepisy, trzymając podczas jazdy telefon w prawej dłoni.

Funkcjonariusz stwierdził, że widział ją z urządzeniem w ręku i poprosił, by "z ręką na sercu" (ang. hand to God) powiedziała, że nie ma urządzenia w dłoni. - Z ręką na sercu - odparła kobieta, pokazując kończynę pozbawioną dłoni. Mimo to nie uniknęła grzywny. Zapowiedziała, że skieruje sprawę do sądu.

Ukarana za używanie telefonu w samochodzie. Rozprawy nie będzie

Rozprawa miała się odbyć w tym tygodniu, o czym influencerka poinformowała w mediach społecznościowych. Tuż przed rozpoczęciem procesu otrzymała nagranie z kamery funkcjonariusza, która zarejestrowała kontrolę z lutego, i opublikowała je na Instagramie. Wideo w krótkim czasie obiegło media społecznościowe, pisze o nim również szereg amerykańskich portali.

Do rozprawy ostatecznie nie doszło - donoszą lokalne media. Dlaczego? "Z akt sądowych wynika, że sprawa została umorzona na wniosek funkcjonariusza Biura Szeryfa Hrabstwa Palm Beach, który wystawił mandat" - przekazał portal telewizji KATV.

Uratowali niemowlę z tonącego pojazdu. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uratowali niemowlę z tonącego pojazdu. Nagranie

METEO

Redagował AM

Źródło: CNN, KATV
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
"Musiałam się pogodzić z tym, że już pewne rzeczy są niemożliwe"
Piotr Jacoń
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
USAMandatysamochódFlorydaTelefonia komórkowabezpieczeństwo
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
Polska
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Dwa Black Hawki pomagają przy pożarze, trzy stoją w hangarze. Dlaczego?
Bartosz Żurawicz
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
Polska
Donald Trump
Narada w Situation Room. Trump zdecyduje
Świat
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Ulica Łużycka w Zgorzelcu
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
Wrocław
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
WARSZAWA
Instytut Psychiatrii i Neurologii przy Sobieskiego
Znany szpital w poważnym kryzysie. Co z bezpieczeństwem pacjentów?
Piotr Wójcik
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
pap_20250814_1DY (1)
Szef MON reaguje na słowa prezydenta. "Powiedziałem prawdę"
Polska
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Nowe ekspertyzy w sprawie śmierci posła Litewki
Katowice
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
Świat
Pożar lasu pod Warszawą
"Front pożaru został zatrzymany". Ogień w lasach pod Warszawą
MAZOWSZE
Michał Sopiński
Żurek odwołał rektora uczelni. "Z powodu naruszenia przepisów"
Polska
Sąd okręgowy w Poznaniu
Pracownik zbrojeniówki aresztowany pod zarzutem szpiegostwa
Sejm
Posłowie o "poślubieniu psa". "Skandaliczne"
Marcin Złotkowski
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
MAZOWSZE
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
Świat
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
Świat
Michał Woś
Decyzja sądu w sprawie Wosia. Prokuratura: nie podważa zasadności
Polska
Spalony wóz strażacki
Stracili wóz gaśniczy. Jeździł ponad 50 lat
MAZOWSZE
18-latek zaatakował 17-latka w tramwaju
Zaatakował nastolatka w tramwaju. Jest nagranie
Katowice
Dromader
Piloci Dromaderów tankują wodę w trzy minuty
WARSZAWA
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
rumunia dron
Rosyjski dron w Rumunii. Jest decyzja Bukaresztu
Świat
Deszcz burza lato
Szykuje się niespokojny weekend. Co potem?
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica