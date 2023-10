Nie żyje słynna 104-latka. Rozgłos przyniósł jej niezwykły wyczyn

Jak podaje "New York Times", Dorothy Hoffner zmarła we śnie w nocy z niedzieli na poniedziałek w swoim domu w Chicago. Joe Conant, pielęgniarz, który znał ją od kilku lat i którego nazywała swoim wnukiem, powiedział we wtorek, że przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona. Amerykański dziennik przypomina, że życie kobiety, która w grudniu skończyłaby 105 lat, na początku tego miesiąca zmieniło się ze "względnie spokojnego" na "pełne telefonów od dziennikarzy i producentów telewizyjnych próbujących umówić się na wywiad".

- Wiek to tylko liczba - mówiła Hoffner do wiwatującego tłumu krótko po wylądowaniu na lotnisku Skydive Chicago Airport w Ottawie w stanie Illinois, ok. 140 kilometrów na południowy zachód od Chicago. - To naprawdę wspaniałe uczucie być nad ziemią - oceniała 104-latka, cytowana przez agencję Reutera.