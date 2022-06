Doradcy Donalda Trumpa zeznali w Kongresie, że twierdzenia o oszustwach wyborczych były bezpodstawne

Twierdzenia o fałszerstwach podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku nie miały oparcia w faktach - argumentowali przed komisją śledczą Kongresu byli doradcy ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Zeznali również, że prawnik byłego prezydenta Rudy Giuliani miał znajdować się pod wpływem alkoholu, gdy namawiał Trumpa do ogłoszenia zwycięstwa.

Podczas poniedziałkowego wysłuchania komisji śledczej Izby Reprezentantów do spraw ataku na Kapitol szereg bliskich współpracowników byłego prezydenta Donalda Trumpa zeznało, że wysuwane przez otoczenie Trumpa twierdzenia o oszustwach wyborczych nie miały potwierdzenia w faktach.

- Myślałem, że jeśli Trump naprawdę w to wierzy, to stracił kontakt albo odkleił się od rzeczywistości - powiedział były prokurator generalny William Barr w wyemitowanym przez komisję nagraniu.

Doradcy Trumpa wątpili w twierdzenia o oszustwach

Wysłuchanie komisji śledczej Izby Reprezentantów do spraw ataku na Kapitol

Wysłuchanie komisji śledczej Izby Reprezentantów do spraw ataku na Kapitol MANDEL NGAN/PAP/EPA

- Nie sądziłem, że to, co się działo było uczciwe lub profesjonalne - powiedział Stepien, odnosząc się do działań Giulianiego. Stepien dodał, ze ludzie wokół Trumpa podzielili się na "zespół normalnych" i resztę współpracującą z Giulianim, lansującą bezpodstawne tezy o "ukradzionych" wyborach. Inny doradca, Eric Herschmann, powiedział, że twierdzenia Giulianiego i jego wspólników były "szalone".