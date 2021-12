Doradca Bidena rozmawia z doradcą Putina o sytuacji przy granicy z Ukrainą

"Sullivan powtórzył silne zaniepokojenie koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i podkreślił, że USA będą blisko koordynować z naszymi europejskimi sojusznikami i partnerami dążenia do rozwiązania kwestii bezpieczeństwa i strategicznych za pomocą dyplomacji" - napisano w komunikacie.

Rozmowy Karen Donfried z władzami Ukrainy i Rosji

W oświadczeniu dodano, że w czwartek asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Karen Donfried przeprowadzi konsultacje z sojusznikami w NATO w Brukseli, by "wypracować skoordynowane podejście".

We wtorek i środę Donfried rozmawiała z przedstawicielami władz Ukrainy i Rosji. Relacjonując przebieg tych spotkań, przedstawicielka Departamentu Stanu podkreśliła, że USA nie będą podejmować decyzji o Ukrainie bez Ukrainy, a także że to do Rosji należy wykonanie kroku w kierunku deeskalacji napięć.