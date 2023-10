Były prezydent USA Donald Trump nie będzie ubiegał się o funkcję spikera Izby Reprezentantów. Polityk ogłosił, że popiera kandydaturę na to stanowisko Jima Jordana, republikańskiego kongresmena i swojego bliskiego współpracownika - podała w piątek agencja AP.

Pierwszy taki przypadek w historii USA

Izba Reprezentantów zagłosowała we wtorek za pozbawieniem funkcji spikera Kevina McCarthy'ego, doprowadzając do wakatu na tym stanowisku. Był to pierwszy taki przypadek w historii USA.