Donald Trump skarży się do Sądu Najwyższego o zbadanie decyzji sądu w Kolorado

Były prezydent Donald Trump zwrócił się w środę do Sądu Najwyższego USA o zbadanie decyzji sądu w Kolorado zabraniającej mu udziału w republikańskich prawyborach w tym stanie.

Trump, który prowadzi z wyraźną przewagą nad innymi kandydatami, w wyścigu do nominacji kandydata na prezydenta z ramienia republikanów w wyborach , które odbędą się w listopadzie tego roku, kontestuje werdykt Sądu Najwyższego stanu Kolorado z 19 grudnia.

Sąd zabronił Trumpowi udziału w prawyborach w tym stanie na podstawie 14 poprawki do Konstytucji USA dyskwalifikującej kandydatów do pełnienia urzędu publicznego, którzy "brali udział w insurekcji lub rebelii". Chodzi o podżeganie przez Donalda Trumpa do ataku na gmach Kapitolu w Waszyngtonie 6 stycznia 2021 roku.