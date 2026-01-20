Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump pytany, czy użyje siły, by zająć Grenlandię: bez komentarza

Donald Trump
Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie
Źródło: Reuters
Donald Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy może użyć siły do zajęcia Grenlandii. Premier Jonas Gahr Stoere stwierdził, że w tej sprawie prezydentowi USA powinno zależeć na dobrych relacjach z Norwegią.
Kluczowe fakty:
  • Donald Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy może użyć siły do zajęcia Grenlandii. Zapowiedział jednak, że "na 100 procent" nałoży cła na państwa europejskie, które wysłały wojska na wyspę i polecił Europie, by skupiła się na Ukrainie, a nie Grenlandii.
  • Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere ostrzegł, że USA powinno zależeć na utrzymaniu dobrych relacji z Oslo, bowiem  100 kilometrów od granicy Norwegii znajduje się największy arsenał broni jądrowej na świecie, który jest wymierzony w USA.
  • Minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen uważa, że jeśli Europa nie zareaguje stanowczo na groźby USA o nałożeniu ceł, da sygnał słabości.
  • Duński minister obrony Troels Lund Poulsen rozmawiał na temat napięć w sprawie Grenlandii podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Prezydent USA Donald Trump udzielił w poniedziałek krótkiego wywiadu telefonicznego stacji NBC. Jak donosi stacja, pytany o to, czy zamierza użyć siły, by zająć Grenlandię, odparł: "Bez komentarza". Potwierdził jednak, że "na 100 procent" zamierza zrealizować swoje groźby nałożenia ceł na towary z ośmiu państw, które zdecydowały się wysłać do Grenlandii wojska.

Prezydent zapowiedział w niedzielę, że nałoży 10-procentowe cła od 1 lutego oraz 25-procentowe od czerwca na Danię, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Szwecję, Finlandię, Norwegię i Holandię. Cła mają wejść w życie, jeśli do tego czasu Dania nie zgodzi się na sprzedaż wyspy.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Trump polecił też europejskim sojusznikom, by zamiast na Grenlandii skupili się na wojnie w Ukrainie. - Europa powinna skupić się na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, bo, szczerze mówiąc, widzicie, co im to dało - powiedział. - To jest to, na czym powinna się skupić Europa, nie na Grenlandii - dodał.

Trump wini norweskie władze w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla

Komentując swój list wysłany do premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoere, w którym obwinił władze Norwegii o to, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla, Trump zapewnił, że nieprawdą jest, że władze w Oslo nie mają wpływu na to, komu Komitet Noblowski wręcza nagrody.

- Norwegia totalnie to kontroluje, mimo tego, co mówią - zaznaczył. Prezydent przekonywał przy tym, że "nie obchodzi go Nagroda Nobla".

"Twój kraj postanowił nie przyznać mi Nobla". Trump "nie czuje się już zobowiązany"
Dowiedz się więcej:

"Twój kraj postanowił nie przyznać mi Nobla". Trump "nie czuje się już zobowiązany"

W liście do norweskiego premiera Trump napisał, że z uwagi na to, że Norwegia zdecydowała nie przyznać mu nagrody, "nie czuje już obowiązku, by myśleć wyłącznie o pokoju". Zadeklarował, że choć nadal będzie kierować się pragnieniem pokoju, to "teraz może myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Trump powiązał w tym samym liście kwestię Nobla ze swoją chęcią zajęcia Grenlandii, żądając przy tym Grenlandii jako rekompensaty za wkład USA w obronę NATO. "Zrobiłem dla NATO więcej niż ktokolwiek inny od czasu jego powstania, a teraz NATO powinno zrobić coś dla Stanów Zjednoczonych" - napisał prezydent USA.

Premier Norwegii: nasz kraj jest kluczowy dla bezpieczeństwa USA

Szef norweskiego rządu Jonas Gahr Stoere przekonywał w poniedziałek podczas wystąpienia w Stavanger, że norweskie władze nie przyznają Pokojowej Nagrody Nobla. - Prezydent Trump słyszał to już wielokrotnie, choć wygląda na to, że wciąż o tym nie pamięta - dodał premier.

Stoere ponownie skrytykował amerykańskie zapowiedzi o wprowadzeniu karnych ceł wobec państw europejskich, które wysłały personel wojskowy na Grenlandię. Ocenił wykorzystywanie taryf celnych w ramach nacisku politycznego na sojuszników jako działania nie do przyjęcia, przypominając też jednak, że podobne groźby wobec Europy nie były realizowane w przeszłości.

"Europa nie da się szantażować". Jest wspólne oświadczenie po groźbach Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Europa nie da się szantażować". Jest wspólne oświadczenie po groźbach Trumpa

- W tej chwili nie planujemy w tym zakresie działań odwetowych - oświadczył premier. Zaznaczył, że strategiczne położenie Norwegii oraz umiejscowienie w pobliżu tego państwa kluczowych elementów rosyjskiego arsenału nuklearnego mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Arktyki, NATO, ale też dla samych Stanów Zjednoczonych.

- Sto kilometrów od naszej północnej granicy znajduje się największy arsenał broni jądrowej na świecie, który nie jest wymierzony w Norwegię, lecz w USA - podkreślił, adresując swoją wypowiedź do amerykańskiego prezydenta.

Szef MSZ Danii: jeśli nie zareagujemy stanowczo, damy sygnał słabości

- To Europa, a nie Dania odpowie na groźby cłami - oświadczył w poniedziałek minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen po spotkaniu z szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper w rozmowie z duńskimi DR i TV2.

Rasmussen zaapelował o zachowanie spokoju. - Do 1 lutego pozostało dużo czasu - ocenił. Opowiedział się za kontynuacją realizacji ustaleń po ubiegłotygodniowych duńsko-grenlandzko-amerykańskich rozmowach w Waszyngtonie, czyli utworzenia wspólnej grupy roboczej ds. Grenlandii. - Trzymajmy się tego, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie - podkreślił.

Konsulat USA w Nuuk na Grenlandii
Konsulat USA w Nuuk na Grenlandii
Źródło: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

W Danii kontrowersje wzbudziła interpretacja rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt, która stwierdziła, że grupa robocza ma zająć się technicznymi kwestiami przejęcia Grenlandii przez USA.

Rasmussen przypomniał, że w sporze ze Stanami Zjednoczonymi Dania i Grenlandia mają swoje "czerwone linie", czyli nie zaakceptują sprzedaży wyspy ani nie pozwolą, aby to zależne dziś od Kopenhagi terytorium stało się częścią USA.

Minister obrony Danii spotkał się z szefem NATO

Duński minister obrony Troels Lund Poulsen wraz z ministerką spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt złożył w poniedziałek wizytę w Brukseli, gdzie spotkali się między innymi z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

- Dania i Grenlandia omówiły możliwość utworzenia misji NATO na Grenlandii i w Arktyce - powiedział szef resortu obrony Danii po spotkaniu z Ruttem, cytowany przez agencję Reutera. W ocenie Poulsena Rutte wydawał się w czasie spotkania "w pełni świadomy wyzwań, przed jakimi stoją Dania i Grenlandia".

Z kolei Rutte napisał na platformie X, że rozmowa dotyczyła tego, jak ważna jest "Arktyka, w tym Grenlandia, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa" oraz o zwiększaniu przez Danię inwestycji w kluczowe zdolności obronne. "Będziemy nadal współpracować jako sojusznicy w tych ważnych kwestiach" - podkreślił sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wcześniej ministrowie z Danii i Grenlandii spotkali się w Brukseli z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas. Polityczka oświadczyła po tym spotkaniu, że Dania i Grenlandia nie są same. Jak dodała, groźby prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczące nałożenia ceł, nie zapewnią bezpieczeństwa w Arktyce. Według niej UE nie ma interesu we wszczynaniu sporów, ale będzie bronić swojego stanowiska.

OGLĄDAJ: "Poważne pęknięcie" w łonie Zachodu
pc

"Poważne pęknięcie" w łonie Zachodu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USADaniaNorwegiaGrenlandiaDonald Trump
Czytaj także:
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Obława po nieudanym napadzie na bank
Kraków
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów podmiejskich. Na torach doszło do wypadku
WARSZAWA
Hurkacz
Bardzo zacięty set. Hurkacz walczy o drugą rundę
RELACJA
imageTitle
Rywal kontuzjowany. Wielka szansa dla Lewandowskiego
EUROSPORT
Kuba, Hawana
Chiny wsparły Kubę żywnościowo. "Pomogą nam również w innych dziedzinach"
BIZNES
pc
Nawrocki w Radzie Pokoju? "Jest sporo kontrowersji"
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
WARSZAWA
PXL-20260119-213934786
"Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy"
METEO
Niemieckie myśliwce Eurofighter
Polskie lotniska były zamknięte. Wiceszef MON: operowały niemieckie myśliwce
imageTitle
Obrończyni tytułu najadła się strachu
EUROSPORT
Fukushima, 2021
Miała znowu zacząć działać, wykryto usterkę alarmu. Największa elektrownia atomowa ruszy z opóźnieniem
BIZNES
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
"Wypadek w dziwnych okolicznościach". Media o przyczynach katastrofy kolejowej
Świat
Sprawa Kajetana P.
Chcą uznania Kajetana P. za niepoczytalnego. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację
WARSZAWA
Silny mróz
Poniżej -20 stopni na termometrach. Gdzie było najzimniej?
METEO
imageTitle
Wiadomo, kiedy mecze Polaków w drugiej rundzie Australian Open
EUROSPORT
40 min
pc
Jack Ryan i Wenezuela. "Świat uznał, że przewidział przyszłość"
Kultura polityczna
jsw-01-fot-dawid-lach-www
"To wpłynęło na bardzo istotne obniżenie ceny". Gigant w kryzysie, rozmowy trwają
BIZNES
Dzięki WOŚP do szpitala może trafić nowoczesny sprzęt
"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich
Walijewa
Wraca po głośnym skandalu. "Bardzo się denerwuję"
EUROSPORT
Mróz, zima
Silny mróz i nie tylko. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy
METEO
Emmanuel Macron i Donald Trump w Waszyngtonie
Macron nie przyjmie zaproszenia Trumpa? "Nałożę 200-procentowe cła na jego szampany i wina"
Świat
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Złamał sądowy zakaz, zginęło pięć osób. Kierowca oskarżony
WARSZAWA
Amerykanin przypłynął do Soczi, żeby spotkać się z kobietą poznaną online
Przypłynął do Soczi z bronią na pokładzie. Amerykanin skazany
Świat
Igor R. w Polsce miał status uchodźcy
"Czy wiesz, że Igor donosi na ciebie do FSB?"
Paweł Szot
W Feno znaleziono pozostałości Bazyliki Witruwiusza
"Od ponad dwóch tysięcy lat czekaliśmy na to odkrycie"
Świat
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek w Warszawie, katastrofa w Hiszpanii, zaproszenie dla Nawrockiego
TO WARTO WIEDZIEĆ
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim
To będzie słoneczny dzień. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Niemcy uratowały się na Euro. Kolejne zespoły z awansem
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Władze Polski 2050 zdecydowały w sprawie wyborów
imageTitle
"Niedopuszczalne". Prezydent FIFA potępił mistrzów Afryki
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica