Donald Trump zapowiedział start w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku

Były prezydent USA Donald Trump oficjalnie ogłosił zamiar ubiegania się o prezydenturę w wyborach w 2024 roku. - Aby uczynić Amerykę znowu wielką, dziś ogłaszam moją kandydaturę na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych - mówił do wiwatującego tłumu zebranego w jego posiadłości na Florydzie we wtorek wieczorem. Wcześniej zespół Trumpa złożył papiery rejestrujące komitet do Federalnej Komisji Wyborczej.

Były prezydent zarzucał, że pod rządami Joe Bidena Stany Zjednoczone są pośmiewiskiem dla całego świata, o czym świadczy wycofanie się z Afganistanu i wojna na Ukrainie , która - jak stwierdził - nigdy by się nie wydarzyła, gdyby on był prezydentem. - Nasi wrogowie mówią o nas z pogardą i śmiechem i drwinami przez te dwa wydarzenia - mówił Trump. Zarzucił przy tym Bidenowi, że "prowadzi nas na skraj wojny nuklearnej, koncepcji niewyobrażalnej zaledwie dwa krótkie lata temu".

Problemy republikanów

Do ogłoszenia Trumpa doszło tuż po nadspodziewanie słabym wyniku Partii Republikańskiej i wspieranych przez niego kandydatów w wyborach do Kongresu i władz stanowych. Porażki wybranych przez niego kandydatów w kluczowych stanach sprawiły, że część wspierających go do niedawna polityków republikanów publicznie zaczęła się od niego odcinać i twierdzić, że nie powinien być kandydatem partii na prezydenta.