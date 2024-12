"Będę działać bardzo szybko". Takie pierwsze decyzje zapowiada Trump

Zmiana prawa ziemi będzie stanowiła dla administracji Trumpa niemałe wyzwanie. Prawo to wynika bowiem z poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych i jest poparte precedensem Sądu Najwyższego z 1898 r. W rozmowie Trump zasugerował, że być może republikanie będą musieli wprowadzić poprawkę do konstytucji, aby rozwiązać ten problem, co będzie żmudnym procesem.