Świat Donald Trump zapowiedział budowę promenady swojego imienia w Waszyngtonie Oprac. Kuba Koprzywa |

Donald Trump pokazał reporterom plac budowy sali balowej Białego Domu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Chcą nazwać ją Promenadą Trumpa. Ale nie wiem, czy tego chcę. Ale to będzie piękne - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym. Promenada ma powstać pomiędzy Mauzoleum Lincolna a rzeką Potomak. Według planu prezydenta USA ma ona umożliwić pieszym swobodne przejście od tylnej części pomnika do wschodniego brzegu rzeki.

Również w czwartek zaczęto napełniać wodą wyremontowany na polecenie Trumpa Reflecting Pool przy Mauzoleum Lincolna. - To czysta, piękna woda - chwalił się prezydent, pokazując nagranie z odmalowanego basenu. Prezydent ogłosił jego remont w kwietniu. Przekazał, że zainspirował go znajomy z Niemiec, który odwiedził USA i skarżył się, że zbiornik jest "ciemny i obrzydliwy".

Donald Trump planuje budowę "Wielkiego Łuku Triumfalnego"

Także w czwartek w serwisie Truth Social Trump poinformował, że Narodowa Komisja Planowania Stolicy zgodziła się na budowę "Wielkiego Łuku Triumfalnego" na końcu mostu Arlington Memorial Bridge. Media zaznaczają, że komisja nie udzieliła ostatecznej zgody na projekt, lecz zagłosowała za jego dalszym procedowaniem.

Według planu zaprezentowanego przez administrację, łuk upamiętniający 250-lecie Stanów Zjednoczonych, ma mieć 76 metrów, a na jego szczycie znajdzie się złota statua wolności, której "strzec" będą cztery złote lwy.

Plany łuku od początku budzą kontrowersje i są krytykowane przez część środowisk weteranów oraz działaczy na rzecz ochrony zabytków. Argumentują oni, że łuk zasłoni między innymi widok z cmentarza Arlington oraz zakłóci pierwotną koncepcję architektoniczną stolicy. Demokraci chcą zablokować ten projekt.

Upamiętnić 250-lecie USA ma też gala mieszanych sztuk walki federacji UFC, która odbędzie się na terenie Białego Domu. Na terenie południowego trawnika trwają przygotowania do gali. Wydarzenie odbędzie się w dniu 80. urodzin Trumpa.

Jak zauważyła stacja CNN, próby odciśnięcia swojego piętna na stolicy przez Trumpa w czwartek doznały porażki, gdy Centrum Kennedy'ego poleciło pracownikom rozpoczęcie usuwania nazwiska Trumpa z fasady tego centrum koncertowego. Jego usunięcie nakazał w ubiegłym tygodniu sąd w Waszyngtonie, uznając próbę zmiany nazwy ośrodka na "Trump Kennedy Center" za nielegalną.

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