Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump zapowiedział budowę promenady swojego imienia w Waszyngtonie

|
shutterstock_1103285483
Donald Trump pokazał reporterom plac budowy sali balowej Białego Domu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Donald Trump zapowiedział powstanie nowej promenady w Waszyngtonie. - Chcą nazwać ją Promenadą Trumpa - powiedział. To kolejna już planowana zmiana architektoniczna w stolicy USA.

- Chcą nazwać ją Promenadą Trumpa. Ale nie wiem, czy tego chcę. Ale to będzie piękne - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym. Promenada ma powstać pomiędzy Mauzoleum Lincolna a rzeką Potomak. Według planu prezydenta USA ma ona umożliwić pieszym swobodne przejście od tylnej części pomnika do wschodniego brzegu rzeki.

Pozew, fundusz i fortuna. Jak Donald Trump testuje granice prezydentury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pozew, fundusz i fortuna. Jak Donald Trump testuje granice prezydentury

Michał Sznajder

Również w czwartek zaczęto napełniać wodą wyremontowany na polecenie Trumpa Reflecting Pool przy Mauzoleum Lincolna. - To czysta, piękna woda - chwalił się prezydent, pokazując nagranie z odmalowanego basenu. Prezydent ogłosił jego remont w kwietniu. Przekazał, że zainspirował go znajomy z Niemiec, który odwiedził USA i skarżył się, że zbiornik jest "ciemny i obrzydliwy".

Donald Trump planuje budowę "Wielkiego Łuku Triumfalnego"

Także w czwartek w serwisie Truth Social Trump poinformował, że Narodowa Komisja Planowania Stolicy zgodziła się na budowę "Wielkiego Łuku Triumfalnego" na końcu mostu Arlington Memorial Bridge. Media zaznaczają, że komisja nie udzieliła ostatecznej zgody na projekt, lecz zagłosowała za jego dalszym procedowaniem.

Według planu zaprezentowanego przez administrację, łuk upamiętniający 250-lecie Stanów Zjednoczonych, ma mieć 76 metrów, a na jego szczycie znajdzie się złota statua wolności, której "strzec" będą cztery złote lwy.

Plany łuku od początku budzą kontrowersje i są krytykowane przez część środowisk weteranów oraz działaczy na rzecz ochrony zabytków. Argumentują oni, że łuk zasłoni między innymi widok z cmentarza Arlington oraz zakłóci pierwotną koncepcję architektoniczną stolicy. Demokraci chcą zablokować ten projekt.

Upamiętnić 250-lecie USA ma też gala mieszanych sztuk walki federacji UFC, która odbędzie się na terenie Białego Domu. Na terenie południowego trawnika trwają przygotowania do gali. Wydarzenie odbędzie się w dniu 80. urodzin Trumpa.

Jak zauważyła stacja CNN, próby odciśnięcia swojego piętna na stolicy przez Trumpa w czwartek doznały porażki, gdy Centrum Kennedy'ego poleciło pracownikom rozpoczęcie usuwania nazwiska Trumpa z fasady tego centrum koncertowego. Jego usunięcie nakazał w ubiegłym tygodniu sąd w Waszyngtonie, uznając próbę zmiany nazwy ośrodka na "Trump Kennedy Center" za nielegalną.

OGLĄDAJ: "Już się nie da zrzucić na Bidena". Trump w pułapce własnej retoryki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, Politico, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
Wywiad medyczny
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
48 min
pc
Religa torował drogę, Zembala murował cegiełki
Rozmowy TVN24+
Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpWaszyngton
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Izba Reprezentantów poparła ujawnienie akt sprawy Epsteina
Przełomowe głosowanie w USA. "Wstrząśnie Senatem"
BIZNES
Władimir Putin
Zełenski napisał list otwarty do Putina. Trump komentuje
Świat
Deszcz, ulewa
Deszczowy piątek. Tu będzie padać najmocniej
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
"To działanie niedopuszczalne". Szef MON reaguje na publikację zdjęcia
sardynia wlochy shutterstock_1872727741
"Popłynął prosto na mnie". Turysta o ataku rekina na Sardynii
METEO
Zapory antyterrorystyczne na Krakowskim Przedmieściu
Zapory antyterrorystyczne stanęły na Krakowskim Przedmieściu
WARSZAWA
Chronione okazy bez wymaganych pozwoleń przewoziła w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy
Prześwietlili bagaż, kobiecie grozi więzienie
Rzeszów
Para zostawiła dziewczynkę w aucie i poszła pić alkohol
Zostawili córkę w aucie, poszli pić alkohol
Poznań
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Zła diagnoza, ciężka choroba i specjalny lot. Klaudia jest już w Polsce
Maciej Knapik
Peter Magyar
Koniec negocjacji. Jest porozumienie z Ukrainą
Plaża, morze, wakacje, lato
Na tych plażach już nie zapalisz
BIZNES
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie z 10 listopada
UE chce wykluczyć z ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Jest stanowisko Polski
Świat
Budynek przy ulicy Wspólnej został zabytkiem
Szerokie schody, ażurowe balustrady, wysokie witryny. Decyzja konserwatrora
WARSZAWA
Młody mężczyzna odwiedza lekarza w klinice. Koncepcja świadomości raka
Wyższa stawka, jeśli lekarz nie wypisze zwolnienia z pracy
Świat
imageTitle
Tajemnica strojów Chwalińskiej. Zakłopotanie i uśmiech tenisistki
EUROSPORT
Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus)
Są w mieście i na leśnych ścieżkach. Co zrobić, gdy nas ugryzą
METEO
Burzowe chmury, piorun, burza
Burze z silnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy
METEO
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
"Po prostu się ośmieszył". Politycy o "chwilówce" Błaszczaka
Adrian Wróbel
1 godz 1 min
pc
"Widzę w niej nagrodę za moje życie". Poruszające wyznanie Pazury
Monika Olejnik. Otwarcie
05 0730 1na1 gosc-0002
Matczak: to, co zrobił Zełenski było błędem, ale nie zbrodnią
Mikołaj Gątkiewicz
Ulewa z silnym wiatrem w Choszcznie
Groźna pogoda w Polsce. Siłę wiatru widać na nagraniu
METEO
Pożar na terenie terminalu naftowego w Petersburgu po ataku ukraińskich dronów
Setki dronów wleciały w głąb Rosji. Pożar terminalu naftowego
Świat
imageTitle
Menedżer Mai Chwalińskiej: wiele razy byłem na skraju załamania
EUROSPORT
imageTitle
Były siatkarz zginął w katastrofie śmigłowca
EUROSPORT
imageTitle
Olbrzymie pieniądze czekają na Chwalińską po awansie do finału
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk chce budowy pomnika. "Jarosław chyba nie odmówi"
Burza, chmury, deszcz
Gdzie jest burza? Od rana grzmi w części kraju
METEO
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
17-letni Dominik stracił nogi w wypadku. Koleje Mazowieckie podważają wyniki kontroli
WARSZAWA
Mężczyzna z nożami wtargnął podczas procesji Bożego Ciała w Sosnowcu
Podczas procesji wtargnął z nożami w okolice ołtarza
Sosnowiec
2905N000X CNB SWIERCZEK CHWILOWKA BLASZCZAKA +-0085
"Chwilówka Błaszczaka". Co ustalili w Seulu reporterzy "Czarno na białym"?
Paulina Borowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica