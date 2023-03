Ława przysięgłych zwleka z decyzją. Donald Trump zapowiadał, że zostanie "aresztowany"

Środa była kolejnym dniem, w którym przeciwko Donaldowi Trumpowi nie przedstawiono aktu oskarżenia mimo zapowiedzi byłego prezydenta USA, że tak się stanie. Trump oświadczył też wcześniej, że we wtorek miałby być "aresztowany". Sprawa ma związek z dochodzeniem prowadzonym przez nowojorskich śledczych. Może on według "New York Timesa" usłyszeć między innymi zarzuty dokonywania poufnych płatności na rzecz gwiazdy porno Stormy Daniels w trakcie kampanii prezydenckiej w 2016 roku.