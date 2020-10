Życzą szybkiego powrotu do zdrowia. Świat reaguje na chorobę Donalda Trumpa i pierwszej damy USA

Przywódcy państw i organizacji międzynarodowych składają prezydentowi Donaldowi Trumpowi i pierwszej damie USA życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Trump poinformował kilka godzin wcześniej, że czwartkowe testy wykryły u niego i jego małżonki, Melanii, koronawirusa.

Prezydent i jego małżonka czują się dobrze i planują pozostać w Białym Domu w trakcie powrotu do zdrowia - przekazał osobisty lekarz prezydenta Sean Conley. Dodał, że spodziewa się, że swoje obowiązki amerykański przywódca będzie wykonywał "bez zakłóceń". W medycznych komunikatach Białego Domu nie ma żadnych informacji o ewentualnych objawach choroby u pary prezydenckiej.

"Wszyscy kontynuujemy walkę z koronawirusem. Codziennie. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, życząc Donaldowi Trumpowi i Melanii Trump szybkiego powrotu do zdrowia.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia, krytykowanej wcześniej przez prezydenta USA z powodu walki z pandemią COVID-19, przesłał Trumpowi i pierwszej damie "najlepsze życzenia pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia".

"Moje najlepsze życzenia dla prezydenta Trumpa i pierwszej damy" - napisał na Twitterze premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Szef brytyjskiego rządu był pierwszym światowym liderem, który trafił do szpitala po zakażeniu SARS-CoV-2. "Mam nadzieję, że oboje szybko wyleczą się z koronawirusa" - dodał Johnson.

Podobne słowa napłynęły też z Rosji. Przekazał je Donaldowi Trumpowi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który wcześniej sam zwalczył tę chorobę. - Oczywiście, życzymy Trumpowi szybkiego i łatwego powrotu do zdrowia - oznajmił Pieskow, zapowiadając, że prezydent Rosji Władimir Putin planuje zaszczepić się na COVID-19. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia zakażonej koronawirusem amerykańskiej parze prezydenckiej złożył też prezydent RP.

Modlitwa wiceprezydenta

Wiceprezydent USA Mike Pence zapewnił o swojej modlitwie za Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię. "Karen (żona Pence'a) i ja przesyłamy miłość i modlitwy do naszych bliskich przyjaciół - prezydenta Donalda Trumpa oraz pierwszej damy Melanii Trump. Dołączamy do milionów w USA, którzy modlą się za ich pełne i szybkie dojście do zdrowia" - napisał na Twitterze amerykański wiceprezydent.