Trump: za tydzień wygłoszę wielkie oświadczenie

- Zamierzam wygłosić bardzo wielkie oświadczenie we wtorek 15 listopada w Mar-a-Lago, w Palm Beach, na Florydzie (w jego rezydencji - red.) - powiedział były prezydent na zakończenie przemówienia do swoich zwolenników. - Nie chcemy jednak uczynić niczego, co odwracałoby uwagę od wagi jutrzejszego dnia - dodał, odnosząc się do wtorkowych wyborów do Kongresu w USA.