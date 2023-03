Czy Donald Trump może nadal kandydować? Zarzuty dla byłego prezydenta

Czy Trump może kandydować na prezydenta?

- Nic nie stoi na przeszkodzie, by Trump kandydował gdy jest oskarżony, a nawet (jeśli zostanie) skazany - powiedział cytowany przez CNN profesor prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles Richard Hasen. Zgodnie z konstytucją USA kandydat na prezydenta musi bowiem spełnić jedynie trzy wymagania: być obywatelem urodzonym w Stanach Zjednoczonych, mieć ukończone 35 lat i mieszkać w USA od co najmniej 14 lat. Prawnicy cytowani przez magazyn "Time" podkreślili, że Trump mógłby więc ubiegać się o fotel prezydenta nawet, gdyby trafił do więzienia.