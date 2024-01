Prawybory w New Hampshire. Trump idzie jak burza 

Edison Research prognozuje, że Donald Trump wygrał we wtorek prawybory republikanów w New Hampshire, pokonując byłą ambasador USA przy ONZ Nikki Haley i potwierdzając swoją dominację nad partią. Mimo przegranej Haley zapowiedziała, że nie wycofa się z dalszej rywalizacji.

Haley nie składa broni

Oznajmiła, że choć jako ambasador w administracji Trumpa popierała wiele jego polityk, to przynosi on chaos i jest jedynym kandydatem republikanów, który może przegrać w wyborach z Joe Bidenem. Wytykała też jego podeszły wiek i kwestionowała jego zdolności umysłowe.

Trump: jeśli nie wygramy, myślę, że nasz kraj będzie skończony

Trump oddał też głos swojemu byłemu rywalowi, Vivekowi Ramaswamy'emu, który stwierdził, że Haley stawia Amerykę na ostatnim miejscu, odnosząc się do popierania przez Haley dalszej pomocy Ukrainie. - Jeśli chcesz, by obcięli ci emeryturę i wybulić więcej pieniędzy na Ukrainę, by jakiś kleptokrata mógł kupić sobie nowy dom - idź do Nikki Haley - mówił.