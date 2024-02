Donald Trump wygrał prawybory w Karolinie Południowej i zbliża się coraz bardziej do zapewnienia sobie nominacji w listopadowych wyborach prezydenckich - podała agencja Associated Press. Według pierwszych wyników były prezydent USA zyskał prawie 60 proc. poparcia i wygrał ze swoją rywalką Nikki Haley, która była gubernatorką Karoliny Południowej. - To nawet większa wygrana, niż się spodziewaliśmy - powiedział Trump po ogłoszeniu zwycięstwa.