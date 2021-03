Trump wrócił do Nowego Jorku. "Tęskni za swoją firmą"

"Jest dość ciekawy swoich firm i pracowników, organizacji"

Trump Organization to konglomerat złożony z około 500 podmiotów gospodarczych i inwestycji, których jedynym lub głównym właścicielem jest Donald Trump. Około 250 z nich używa nazwy Trump. Organizację założyła w 1923 roku babka byłego prezydenta Elizabeth Christ Trump i jego ojciec Fred Trump. "Jest dość ciekawy swoich firm i pracowników, organizacji. Nie jest do końca pewien roli, jaką odegra, ale na pewno za nią tęskni" – mówi rozmówca "Daily News", dodając, że szczegóły wizyty Trumpa nie są dokładnie znane, a jego rzecznik Jason Miller nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Dochodzenia w sprawie działań biznesowych Trumpa

Z kolei Letitia James prowadzi dochodzenie w postępowaniu cywilnym w sprawie Trumpa. Według "Daily News" jej biuro niedawno otrzymało wiele dokumentów podatkowych od Trump Organization. Dotyczą one między innymi posiadłości w Seven Springs w hrabstwie Westchester. Donald Trump, który przybył do Nowego Jorku w niedzielę w nocy, miał jeszcze we wtorek opuścić miasto.