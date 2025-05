Trump o rozmowach Rosji i Ukrainy w Turcji: nalegałem, żeby to spotkanie się odbyło i tak się stało Źródło: TVN24 BiS, Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Donald Trump przybył we wtorek do Arabii Saudyjskiej, rozpoczynając tym samym swoją drugą zagraniczną podróż w czasie drugiej kadencji. Media zwracają uwagę, że amerykański przywódca został powitany w Rijadzie na lawendowym dywanie. Jakie znaczenie ma ten kolor?

Kluczowe fakty: Prezydent USA przybył do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej we wtorek. Następca tronu, Mohammed bin Salman powitał go na lawendowym dywanie.

Trumpowi w podróży towarzyszy grupa współpracowników, w tym Elon Musk.

Jaki jest cel wyprawy prezydenta USA na Bliski Wschód?

CNN zwraca uwagę, że nietypowa kolorystyka dywanu, na jakim przyjęto prezydenta USA, nie jest przypadkowa. Władze Arabii Saudyjskiej ogłosiły w 2021 roku, że będą wykorzystywać kolor lawendowy "dla uczczenia saudyjskiej tożsamości narodowej". Według saudyjskiego rządu lawenda "kojarzy się z kwitnącymi polnymi kwiatami" i "jest symbolem saudyjskiej hojności".

Trump w Arabii Saudyjskiej. Symboliczny kolor dywanu

Kolor lawendowy nawiązuje również do "sposobu, w jaki kwiaty przekształcają surowy krajobraz pustyni" - wynika z raportu saudyjskiej agencji prasowej, który we wtorek cytuje dziennik "The New York Times". Ta metafora ma symbolizować modernizację kraju w ramach programu reform "Wizja 2030". Wśród jego celów są m.in. dywersyfikacja źródeł dochodu uzależnionego od eksportu ropy naftowej państwa, modernizacja tradycyjnego stylu życia Saudyjczyków oraz stworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi.

Donald Trump w Rijadzie Źródło: Getty Images

ZOBACZ TEŻ: Specjalni wysłannicy Trumpa mają polecieć do Stambułu

Trump w Arabii Saudyjskiej

Podróż Donalda Trumpa po krajach regionu Zatoki Perskiej ma potrwać łącznie cztery dni. Głównymi tematami rozmów prezydenta USA będą wielomiliardowe kontrakty, kwestie bezpieczeństwa i polityka regionalna - podała agencja Reutera. Trumpowi towarzyszą sekretarz stanu USA Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, współpracownik prezydenta i prezes Tesli Elon Musk oraz inni przedstawiciele biznesu, w tym prezes BlackRock Larry Fink i szefowa Citigroup Jane Fraser.

Podczas pobytu w Rijadzie Trump prawdopodobnie zaoferuje Arabii Saudyjskiej pakiet uzbrojenia o wartości ponad 100 mld dolarów - podał Reuters. W styczniu następca saudyjskiego tronu Mohammed bin Salman ogłosił, że jego kraj ma zamiar zainwestować w amerykańską gospodarkę 600 mld dolarów w ciągu czterech lat. Trump przyznał, że chciałby, by ta kwota wzrosła do biliona dolarów.

Amerykański prezydent ma w środę wziąć udział w szczycie przywódców państw arabskich w Rijadzie. Według mediów arabskich w spotkaniu będą uczestniczyć m.in. prezydenci Libanu, Autonomii Palestyńskiej i Syrii: Joseph Aoun, Mahmud Abbas i Ahmed al-Szara.

To druga zagraniczna podróż Trumpa w czasie jego drugiej kadencji. W kwietniu przyleciał do Rzymu na pogrzeb papieża Franciszka. Po Arabii Saudyjskiej uda się do Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prezydent sygnalizował też możliwość wyjazdu do Turcji, gdzie miałby wziąć udział w ewentualnych rozmowach pokojowych przywódców Rosji i Ukrainy.