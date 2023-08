Donald Trump usłyszał w sądzie zarzuty. Komentują jego zwolennicy i przeciwnicy

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona rozmawiał z przeciwnikami i zwolennikami byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który w czwartek usłyszał przed sądem zarzuty. - Jestem zadowolony, bo dzięki temu wyniki sondażowe Trumpa będą jeszcze lepsze - mówił jeden ze zwolenników. - Zdradził demokrację i chciał obalić władze naszego kraju - ocenił przeciwnik.

W czwartek były prezydent USA Donald Trump został formalnie postawiony w stan oskarżenia. Usłyszał w sądzie federalnym w Waszyngtonie cztery zarzuty dotyczące prób odwrócenia wyników wyborów prezydenckich. Nie przyznał się do winy. W sprawie, w której odpowiada były prezydent Stanów Zjednoczonych, chodzi o jego nielegalne działania mające odwrócić wynik przegranych przez niego wyborów w 2020 roku.

Trump powiedział po postawieniu go w stan oskarżenia, że to "bardzo smutny dzień dla Ameryki". - To prześladowanie przeciwnika politycznego - stwierdził, odnosząc się do obecnego prezydenta Joe Bidena. - To nigdy nie powinno się zdarzyć w Stanach Zjednoczonych - oświadczył.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona rozmawiał z przeciwnikami i zwolennikami Trumpa, którzy zebrali się przed sądem.

"To takie amerykańskie - być w miejscu, gdzie tworzy się historia"

- To dla mnie ważne, by być w tym miejscu. Jestem zadowolony, bo dzięki temu wyniki sondażowe Trumpa będą jeszcze lepsze. Dobrze tu być, to takie amerykańskie: być w miejscu, gdzie tworzy się historia - powiedział jeden z mężczyzn i zadeklarował, że "stoi za Trumpem do końca".

"Nawet najwięksi, najbogatsi stają przed sądem"

- Donald Trump spiskował, żeby obalić władzę w naszym kraju. W ten sposób zagrażał naszemu stylowi życia. Teraz widać, że w Stanach Zjednoczonych nawet ci najwięksi, najbogatsi stają przed sądem, jeśli popełnią przestępstwo - mówiła kobieta, trzymająca w rękach transparent z napisem "Stop Trumpism".

Dokument "Kłamstwa i polityka. Cztery lata Donalda Trumpa". Część pierwsza Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Bohater" i "najlepsze, co przytrafiło się systemowi politycznemu"

- Mam nadzieję, że zrobią Donaldowi Trumpowi zdjęcie do kartoteki policyjnej. To się przysłuży jego popularności i wynikom sondażowym. Dzięki takiemu zdjęciu byłby sławniejszy niż Elvis Presley - stwierdził młody mężczyzna ubrany w czerwoną czapkę z napisem "Make America Great Again" - hasłem wyborczym Donalda Trumpa ze zwycięskiej kampanii.

Jego zdaniem "Trump jest twarzą i głosem Stanów Zjednoczonych" oraz "bohaterem". - To najlepsze, co przytrafiło się systemowi politycznemu tego kraju - stwierdził.

"Trump zdradził demokrację"

- Czy Trump trafi do więzienia, czy nie, ważne jest, że zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Staje przed sądem, gdzie jego rodacy ocenią fakty. Donald Trump zdradził demokrację i chciał obalić władzę naszego kraju - powiedział jeden z przeciwników byłego prezydenta.

Dokument "Kłamstwa i polityka. Cztery lata Donalda Trumpa". Część druga Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads//rzw

Źródło: TVN24