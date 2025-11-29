Trump: anuluję wszystkie te rozporządzenia

Biden i Trump na Kapitolu Źródło: Reuters

"Każdy dokument podpisany przez Śpiącego Joe Bidena za pomocą autopenu, co stanowiło około 92 proc. wszystkich dokumentów, zostaje niniejszym uchylony i nie ma już mocy ani skutków prawnych" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

"Używanie autopenu bez wyraźnej zgody prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zabronione. Skrajni lewicowi szaleńcy, którzy otaczali Bidena wokół pięknego biurka Resolute w Gabinecie Owalnym, odebrali mu prezydenturę" - dodał. "Niniejszym anuluję wszystkie rozporządzenia wykonawcze i wszystko inne, co nie zostało bezpośrednio podpisane przez nieuczciwego Joe Bidena, ponieważ osoby obsługujące autopen działały nielegalnie. Joe Biden nie był zaangażowany w proces (z wykorzystaniem) autopenu, a jeśli mówi, że był, zostanie oskarżony o krzywoprzysięstwo. Dziękuję za uwagę!" - głosi wpis prezydenta USA.

"I am hereby cancelling all Executive Orders, and anything else that was not directly signed by Crooked Joe Biden, because the people who operated the Autopen did so illegally." - President Donald J. Trump 🇺🇸

Biden odrzuca oskarżenia Trumpa

Dotychczas nie podano więcej szczegółów dotyczącej tego oświadczenia prezydenta.

Trump wielokrotnie twierdził, że osoby z otoczenia Bidena ukrywały stan ówczesnego prezydenta i same podejmowały decyzje, podpisując się za niego pod dokumentami.

Dowodem na to miałoby być stosowanie specjalnej maszyny do składania podpisów, używanej od dekad przez wielu prezydentów. Zdaniem Trumpa używanie maszyny nasiliło się pod koniec prezydentury jego poprzednika.

W czerwcu Trump polecił wszczęcie dochodzenia w sprawie rzekomego łamania prawa przez doradców Bidena.

Były prezydent oświadczył, że oskarżenia Trumpa są niedorzeczne i zapewnił, że sam podejmował wszystkie decyzje.

