Donald Trump: Stany Zjednoczone zredukują kontyngent wojskowy w Niemczech

Amerykanie redukują kontyngent w Niemczech

5 czerwca dziennik "Wall Street Journal" jako pierwszy napisał, że Trump polecił Pentagonowi do września wycofać z Niemiec 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy, ograniczając ich łączną liczbę w tym kraju do 25 tys.

- Jeśli dojdzie do wycofania części amerykańskich wojsk, to przyjmiemy to do wiadomości - mówił na początku czerwca szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w rozmowie z gazetą "Bild am Sonntag", podkreślając, że ceni sobie współpracę wojskową z USA oraz, że jest ona w interesie obu krajów.