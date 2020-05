Trump: rozumiem ich ból, rozumiem ich cierpienie

Śmierć George'a Floyda, do której doszło podczas zatrzymania przez policjantów, bulwersuje Amerykanów, a funkcjonariusze muszą mierzyć się z zarzutami o rasizm i niewspółmierną przemoc. W Minneapolis i innych amerykańskich miastach od czterech dni dochodzi do zamieszek, a władze szykują się na kolejne niespokojne dni. Do Minneapolis skierowano żołnierzy Gwardii Narodowej, a od piątku do niedzieli od godzin wieczornych ma obowiązywać godzina policyjna. Podczas wcześniejszych trzech nocy dochodziło między innymi do grabieży sklepów oraz spalenia komisariatu. W San Jose (Kalifornia) protestujący zablokowali ruch na autostradzie, w Atlancie, w stanie Georgia, udało im się dostać do siedziby telewizji CNN. W Waszyngtonie odbyła się manifestacja w okolicach Białego Domu.