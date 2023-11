Sąd zawiesił tymczasowo nakaz milczenia wydany Donaldowi Trumpowi

Wydany wcześniej nakaz milczenia zabraniał Donaldowi Trumpowi publicznego atakowania personelu sądu, w tym prokuratorów prowadzących jego sprawy. Nie odnosiło się to do jego komentarzy na temat polityki Waszyngtonu lub Departamentu Sprawiedliwości.

Trump złożył wniosek do sądu apelacyjnego o uchylenie nakazu. Sędziowie panelu apelacyjnego, Patricia Millett i Cornelia Pillard nominowane przez Baracka Obamę, oraz Brad Garcia, nominowany przez Joe Bidena , zawiesili nakaz do czasu rozprawy zaplanowanej na 20 listopada.

Argumenty Departamentu Sprawiedliwości

Prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości jak dotąd skutecznie argumentowali, że powinny go obejmować restrykcje, bo publikuje w mediach społecznościowych informacje o potencjalnych świadkach, pracownikach sądu i prokuratorach co może prowadzić do ich potencjalnego nękania lub zaszkodzić ich wiarygodności.