Trump rozważa ułaskawienie Snowdena. "Zacznę się temu przyglądać"

Donald Trump, prezydent USA, powiedział w sobotę, że rozważa ułaskawienie Edwarda Snowdena. Przebywający obecnie w Rosji były pracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) jest oskarżony o szpiegostwo i kradzież tajemnic państwowych, za co grozi mu w Stanach do 30 lat więzienia.

- Zacznę się temu przyglądać - powiedział ogólnikowo prezydent USA Donald Trump na konferencji prasowej w swoim klubie golfowym w Bedminster, w stanie New Jersey w temacie ułaskawienia Edwarda Snowdena. Jego zdaniem Amerykanie, zarówno na lewicy jak i na prawicy, są podzieleni co do oceny postępowania Snowdena.