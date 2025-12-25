"Chcemy mieć pewność, że nikt się pod niego nie podszywa". Trump o "śledzeniu" świętego Mikołaja

Donald Trump: śledzimy świętego Mikołaja na całym świecie (nagranie po angielsku) Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią Trump rozmawiali telefonicznie z dziećmi i ich rodzicami w Wigilię. Mówili o funkcji śledzenia drogi świętego Mikołaja za sprawą specjalnej strony Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD).

Jak powiedział Trump jednemu z dzieci, "śledzimy świętego Mikołaja na całym świecie". - Chcemy mieć pewność, że święty Mikołaj jest dobry. Święty Mikołaj jest bardzo dobrym człowiekiem. Chcemy mieć pewność, że nikt się pod niego nie podszywa, że do naszego kraju nie przedostaje się zły święty Mikołaj. Dowiedzieliśmy się więc, że święty Mikołaj jest dobry. Święty Mikołaj cię kocha - mówił.

Donald i Melania Trumpowie rozmawiali z dziećmi w Wigilię Źródło: Reuters

Trump rozmawiał z dziećmi. "Musisz mieć wysokie IQ"

Jedno z dzieci pytało prezydenta USA, kiedy przyjedzie święty Mikołaj. - Święty Mikołaj zatrzyma się tu dziś wieczorem i zostawi ci mnóstwo pięknych prezentów, naprawdę pięknych prezentów. Czego pragniesz najbardziej? - zapytał w odpowiedzi Trump.

- Domku dla lalek - odparło dziecko.

- Wow, domek dla lalek. Myślę, że damy radę. Mam przeczucie, mamusiu, że damy radę, prawda? Myślę, że święty Mikołaj przyniesie ci najpiękniejszy domek dla lalek - mówił prezydent USA.

8-letnia Savannah z kolei zapytała amerykańskiego przywódcę o to, czy święty Mikołaj złości się, gdy nie zostawia się mu ciasteczek.

- Myślę, że nie będzie zły, ale będzie bardzo rozczarowany - odpowiedział Trump. - Święty Mikołaj jest trochę otyły. Myślę, że chciałby trochę ciasteczek. Chciałabyś zostawić mu ciasteczka, prawda? - mówił, a Savannah zapewniła, że chciałaby.

- Ja bym zostawił. Myślę, że święty Mikołaj ma spory apetyt - ocenił prezydent USA.

Donald Trump podczas wigilijnej rozmowy z dziećmi Źródło: Reuters

O to, co chciałby dostać na święta, Trump zapytał też 10-letniego Spencera. - To trudne pytanie. Hm... chyba najbardziej chciałbym dostać Kindle'a (elektroniczny czytnik - red.) - odparł.

- Co chcesz? - dopytał Trump.

- Kindle'a - powtórzył Spencer. - O, wow. To całkiem niezłe. Musisz mieć wysokie IQ. Potrzebujemy więcej osób z wysokim IQ w naszym kraju. Zdecydowanie potrzebujemy więcej osób z wysokim IQ - skomentował prezydent USA.