Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Chcemy mieć pewność, że nikt się pod niego nie podszywa". Trump o "śledzeniu" świętego Mikołaja

2025-12-25T011133Z_2_LWD236224122025RP1_RTRWNEV_C_2362-USA-TRUMP-NORAD-0003
Donald Trump: śledzimy świętego Mikołaja na całym świecie (nagranie po angielsku)
Źródło: Reuters
Świąteczna atmosfera zapanowała w rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie. Prezydent USA podczas tradycyjnych wigilijnych rozmów z dziećmi był pytany o świętego Mikołaja. Rozmawiał z najmłodszymi także o prezentach.

Prezydent USA Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią Trump rozmawiali telefonicznie z dziećmi i ich rodzicami w Wigilię. Mówili o funkcji śledzenia drogi świętego Mikołaja za sprawą specjalnej strony Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD).

Jak powiedział Trump jednemu z dzieci, "śledzimy świętego Mikołaja na całym świecie". - Chcemy mieć pewność, że święty Mikołaj jest dobry. Święty Mikołaj jest bardzo dobrym człowiekiem. Chcemy mieć pewność, że nikt się pod niego nie podszywa, że do naszego kraju nie przedostaje się zły święty Mikołaj. Dowiedzieliśmy się więc, że święty Mikołaj jest dobry. Święty Mikołaj cię kocha - mówił.

Donald i Melania Trumpowie rozmawiali z dziećmi w Wigilię
Donald i Melania Trumpowie rozmawiali z dziećmi w Wigilię
Źródło: Reuters

Trump rozmawiał z dziećmi. "Musisz mieć wysokie IQ"

Jedno z dzieci pytało prezydenta USA, kiedy przyjedzie święty Mikołaj. - Święty Mikołaj zatrzyma się tu dziś wieczorem i zostawi ci mnóstwo pięknych prezentów, naprawdę pięknych prezentów. Czego pragniesz najbardziej? - zapytał w odpowiedzi Trump.

- Domku dla lalek - odparło dziecko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca

Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca

METEO
Co wiemy o narodzinach Jezusa? "To burzy nasze wyobrażenia"

Co wiemy o narodzinach Jezusa? "To burzy nasze wyobrażenia"

Estera Prugar-Wójcicka

- Wow, domek dla lalek. Myślę, że damy radę. Mam przeczucie, mamusiu, że damy radę, prawda? Myślę, że święty Mikołaj przyniesie ci najpiękniejszy domek dla lalek - mówił prezydent USA.

8-letnia Savannah z kolei zapytała amerykańskiego przywódcę o to, czy święty Mikołaj złości się, gdy nie zostawia się mu ciasteczek.

- Myślę, że nie będzie zły, ale będzie bardzo rozczarowany - odpowiedział Trump. - Święty Mikołaj jest trochę otyły. Myślę, że chciałby trochę ciasteczek. Chciałabyś zostawić mu ciasteczka, prawda? - mówił, a Savannah zapewniła, że chciałaby.

- Ja bym zostawił. Myślę, że święty Mikołaj ma spory apetyt - ocenił prezydent USA.

Donald Trump podczas wigilijnej rozmowy z dziećmi
Donald Trump podczas wigilijnej rozmowy z dziećmi
Źródło: Reuters

O to, co chciałby dostać na święta, Trump zapytał też 10-letniego Spencera. - To trudne pytanie. Hm... chyba najbardziej chciałbym dostać Kindle'a (elektroniczny czytnik - red.) - odparł.

- Co chcesz? - dopytał Trump.

- Kindle'a - powtórzył Spencer. - O, wow. To całkiem niezłe. Musisz mieć wysokie IQ. Potrzebujemy więcej osób z wysokim IQ w naszym kraju. Zdecydowanie potrzebujemy więcej osób z wysokim IQ - skomentował prezydent USA.

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpMelania TrumpŚwięta Bożego Narodzenia
Czytaj także:
Plaża w Budleigh Salterton
Zaginęli w trakcie świątecznej kąpieli. "Wysłano znaczną liczbę służb"
Świat
Zakład karny
Groziła byłemu partnerowi. Najpierw był zakaz, teraz areszt
WARSZAWA
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
Papież Leon XIV
Papież Leon XIV pierwszy raz przemówił po polsku
Świat
Pożar na autostradzie A2 na wysokości Wólki (Łódzkie)
Przewoził owoce, stanął w ogniu
Łódź
imageTitle
Setka Shiffrin, cztery rekordy Duplantisa. Taki był rok 2025 w światowym sporcie
EUROSPORT
imageTitle
United muszą radzić sobie bez Bruno Fernandesa
EUROSPORT
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
BIZNES
Policja
W święta przemytnicy nie próżnują, do Polski wleciały kolejne balony
Białystok
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
METEO
imageTitle
"Wygrała chciwość". Biedniejsze kluby bez wsparcia
EUROSPORT
Pożar kościoła w Lublinie
Kościół w ogniu. "Sytuacja jest pod kontrolą"
Lublin
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
BIZNES
Krzysztof Globisz
Przeżył "straszne chwile" po udarze. Teraz mówi: jestem szczęśliwy
Polska
ZDM wymieni 52,6 tys. lamp na drogach gminnych podległych dzielnicom
Drogowcy policzyli, ile kosztowało oświetlenie w najdłuższą noc w roku
WARSZAWA
imageTitle
Flick już wie. Zdecydował w sprawie przyszłości Rashforda
EUROSPORT
Polskie myśliwce MiG-29 (zdjęcie ilustracyjne)
"Pracowita noc" dla wojska. Szef MON: prowokacje pod pełną kontrolą
Polska
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
BIZNES
Kościelny ślub Anzheliki z jej mężem
Coraz więcej międzynarodowych małżeństw w Polsce. Ukraina na czele
Svitlana Kucherenko
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"
WARSZAWA
imageTitle
Wyjątkowa wioska olimpijska. "Pokoje są proste i spartańskie"
EUROSPORT
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
88-latka po wigilii krzyczała o pomoc. Strażacy wyważyli drzwi
Kraków
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
METEO
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
BIZNES
Wypadek na Opolszczyźnie
Sześć osób zginęło. Śledztwo prokuratury
Opole
imageTitle
Świąteczna niespodzianka dla kibiców Lakers. Gwiazda wraca do gry
EUROSPORT
Papież Leon XIV
"Niech ucichnie huk broni". Apel papieża w sprawie Ukrainy
Świat
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
17-latek po ponad 200 dniach trafił do Polski, jest podejrzany o zabójstwo Mai
WARSZAWA
Płk Mariusz Dziubek
W Sejmie "zadziałała czarodziejska różdżka". O tym koncercie pułkownika było głośno
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica