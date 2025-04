Trump: Rosja jest gotowa, by zawrzeć układ. Z Ukrainą jest trudniej

Ekspert: Trump wskazuje, że główną przeszkodą jest to, że Ukraina się nie chce poddać Źródło: TVN24

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Moskwa jest gotowa zawrzeć układ w sprawie zakończenia wojny, ale z Kijowem było to dotąd trudniejsze. Dodał, że może spotkać się wkrótce z Władimirem Putinem, lecz nie ma w planach spotkania z Wołodymyrem Zełenskim.

Donald Trump odniósł się do prowadzonych rozmów w sprawie zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę podczas kolejnej ceremonii podpisywania dekretów. Choć pozytywnie ocenił środowe rozmowy z Ukrainą w Londynie, zasugerował, że to Ukraina jest obecnie główną przeszkodą, by zawrzeć porozumienie o zakończeniu wojny.

- Myślę, że Rosja jest gotowa. Wiele osób mówiło, że Rosja chce zagarnąć wszystko, ale myślę, że mamy układ z Rosją. Musimy zawrzeć układ z Zełenskim. Myślałem, że łatwiej będzie się ułożyć z Zełenskim, ale jak dotąd było to trudniejsze. Ale to w porządku, myślę, że będziemy mieć porozumienie z obiema stronami - powiedział prezydent USA. Pytany, czy zamierza uznać rosyjską suwerenność nad Krymem, amerykański prezydent nie odpowiedział wprost, mówiąc tylko, że "wszystko jest dobrze".

- Jeśli obie strony są szczęśliwe, jeśli chcą podpisać porozumienie, nie mam faworytów, nie będę nikogo faworyzować. Chcę załatwić umowę. Chcę uratować życia - powiedział Trump.

Możliwe spotkanie Trumpa z Putinem

Trump zapowiedział też, że wkrótce może spotkać się z Władimirem Putinem, zasygnalizował, że stanie się to w maju. Pytany, czy nastąpi to w Arabii Saudyjskiej, dokąd ma się udać 13 maja, odparł, że "prawdopodobnie nie" i że najprawdopodobniej do spotkania dojdzie "wkrótce potem".

Pytany z kolei o potencjalne spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w Rzymie (na marginesie pogrzebu papieża Franciszka), o które ma zabiegać ukraiński prezydent, Trump stwierdził, że nie wie, czy Zełenski wybiera się na pogrzeb, ale dodał, że "ma po prostu nadzieję, że załatwi tę sprawę", odnosząc się do zawarcia porozumienia z Rosją.