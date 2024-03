Trump publikuje wizerunek związanego Bidena. Burza w USA

Były prezydent USA Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać grafikę przedstawiającą związanego Joe Bidena. "Trump regularnie nawołuje do przemocy politycznej i czas, żeby ludzie potraktowali go poważnie" - napisał w oświadczeniu rzecznik kampanii wyborczej Bidena.

Burza w USA po nagraniu opublikowanym przez Trumpa

Rzecznik kampanii Trumpa, Steven Cheung, powiedział w oświadczeniu: "To zdjęcie znajdowało się z tyłu pick-upa jadącego autostradą. Demokraci i szaleńcy nie tylko nawołują do nikczemnej przemocy wobec prezydenta Trumpa i jego rodziny, ale w rzeczywistości używają przeciwko niemu wymiaru sprawiedliwości". Nawiązał w ten sposób do procesów sądowych w których Donald Trump mierzy się m.in. z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych przez wprowadzanie inwestorów w błąd w związku zawyżaniem wartości jego majątku, czy zarzutami karnymi w sprawie przekazania pieniędzy byłej gwieździe filmów pornograficznych Stormy Daniels, której w 2016 roku, za pomocą pośrednika miał zaproponować 130 tysięcy dolarów w zamian za milczenie na temat ich o dekadę wcześniejszego spotkania.

Z kolei rzecznik kampanii Bidena, Michael Tyler, napisał w oświadczeniu: "Trump regularnie nawołuje do przemocy politycznej i czas, żeby ludzie potraktowali go poważnie - wystarczy zapytać funkcjonariuszy policji Kapitolu, którzy zostali zaatakowani w obronie naszej demokracji 6 stycznia".

Trump nazwał swoich przeciwników "robactwem"

W innym przypadku Trump użył słowa "robactwo" do opisania swoich politycznych rywali. Podczas listopadowego wiecu z okazji Dnia Weterana w New Hampshire Trump powiedział tłumom: "Wykorzenimy komunistów, marksistów, faszystów i radykalnie lewicowych bandytów, którzy żyją jak robactwo w granicach naszego kraju" i ostrzegł, że "prawdziwe zagrożenie nie pochodzi ze strony radykalnej prawicy. Prawdziwe zagrożenie kryje się w radykalnej lewicy i rośnie z każdym dniem". To określenie spotkało się z powszechnym potępieniem, także ze strony Bidena, który porównał jego komentarze do "języka, który słyszał w nazistowskich Niemczech".