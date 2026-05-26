Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Czuję się tak samo, jak 50 lat temu". Trump przejdzie badania

|
Donald Trump
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Prezydent USA Donald Trump, który niedługo ukończy 80 lat, przejdzie coroczne badania lekarskie. Wątpliwości dotyczące jego zdrowia i możliwości dalszego pełnienia urzędu są od dłuższego czasu podnoszone przez część krytyków. - Nie jestem seniorem. Jestem znacznie młodszy niż senior - przekonuje Trump. O dobrej formie głowy państwa zapewnia też Biały Dom.

Zgodnie z zapowiedzią Białego Domu we wtorek Donald Trump przejdzie "rutynowe" badania zdrowotne i kontrolę dentystyczną w szpitalu Walter Reed. To trzecie badania prezydenta w tym centrum medycznym w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Był tam badany w kwietniu i w październiku 2025 roku.

Prezydenci zazwyczaj mają tylko jedną coroczną wizytę w tym ośrodku, chyba że doświadczają nagłego problemu zdrowotnego. Biały Dom przekazał, że w czasie październikowej wizyty Trump miał rezonans magnetyczny, a jego lekarz Sean Barbabella wyjaśnił, że badanie było prewencyjne.

Prezydenci USA nie są zobowiązani do ujawniania swojej dokumentacji medycznej, choć coroczne wizyty w Walter Reed stały się tradycją - zauważył dziennik "Washington Post". Wraz z kolejnym badaniem prezydenta w amerykańskich mediach powraca temat jego zdrowia.

Trump zapytany o zdrowie psychiczne. Odpowiedział krótko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump zapytany o zdrowie psychiczne. Odpowiedział krótko

Trump: jestem znacznie młodszy niż senior

Media podkreślają, że uzyskanie dokładnych informacji o zdrowiu Trumpa nie jest łatwe. Sam prezydent chwali się, że jest w doskonałej formie. O "wyjątkowym" stanie zdrowia prezydenta USA zapewnia też Biały Dom i jego lekarz.

- Czuję się tak samo jak 50 lat temu - powiedział Trump 4 maja. - Nie jestem seniorem. Jestem znacznie młodszy niż senior - zaznaczył, cytowany przez "USA Today".

Jednak część krytyków wskazuje, że wciąż nie ma odpowiedzi na pytania na temat stanu jego zdrowia. Niektórzy nawet uważają, że Trump nie powinien sprawować urzędu - zauważył "Washington Post".

Zdjęcie z 25 maja 2026 roku
Donald Trump
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Demokraci wielokrotnie wzywali do przeprowadzenia niezależnego badania lekarskiego prezydenta. Niedawno analizowali też możliwość odsunięcia go od władzy na podstawie 25. poprawki do konstytucji. Określa ona procedury dotyczące zastępowania prezydenta i zawiera scenariusze dotyczące niezdolności szefa państwa do sprawowania urzędu. Żaden urzędujący prezydent nie został usunięty na mocy tej poprawki i według mediów również w przypadku Trumpa jest to mało prawdopodobne.

Jak czytamy na łamach "British Medical Journal", niedawno grupa amerykańskich psychiatrów i innych specjalistów do spraw zdrowia psychicznego wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że Trump "jest niezdolny" do sprawowania urzędu. Eksperci zwrócili uwagę na "wyraźne pogorszenie funkcjonowania poznawczego" prezydenta. Lekarze nie badali go jednak osobiście.

"25. poprawka!". Nawet zwolennicy Trumpa mówią o odsunięciu go od władzy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"25. poprawka!". Nawet zwolennicy Trumpa mówią o odsunięciu go od władzy

Michał Sznajder

"Radykalne komentarze" i siniaki na dłoniach Trumpa

"New York Times" napisał w kwietniu, że "nieobliczalne zachowanie i radykalne komentarze" o Iranie i papieżu wznowiły dyskusję w USA na temat zdrowia psychicznego prezydenta. Z kolei w styczniu jego sprawność umysłowa została podana w wątpliwość, gdy zażądał, by USA przejęły kontrolę nad Grenlandią, ponieważ nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla - zauważają amerykańskie media.

Lekarze zastanawiają się też między innymi, co jest przyczyną zasinień na dłoniach prezydenta. Biały Dom tłumaczył, że to skutek codziennego przyjmowania przez Trumpa aspiryny i częstego ściskania dłoni z innymi ludźmi.

Siniak na prawej dłoni Trumpa
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Źródło zdjęcia: Chip Somodevilla/Getty Images

W ubiegłym roku powiadomiono, że u prezydenta zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych. Pytania budzi też obserwowana podczas spotkań senność prezydenta. Jego rzeczniczka Karoline Leavitt zapewnia jednak, że Trump zamyka oczy, by "aktywnie słuchać".

Prezydent chwali się swoimi wynikami testów kognitywnych. - Nie przeszkadza mi, gdy nazywają mnie błyskotliwym, absolutnym tyranem i dyktatorem, ale nie chcę być nazywany głupim - powiedział w miniony piątek. Dodał również, że "wszyscy prezydenci i kandydaci na wiceprezydenta powinni być zobowiązani do przejścia testu poznawczego oraz testu na inteligencję", twierdząc, że osiągnąłby lepsze wyniki niż Barack Obama i Joe Biden.

Dłoń Trumpa przykuła uwagę. Głos z Białego Domu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dłoń Trumpa przykuła uwagę. Głos z Białego Domu

"Śpiący Joe" a Trump. Czy role się odwrócą?

Trump jest najstarszą osobą w historii USA wybraną na urząd prezydenta. Dziennik "Washington Post" zaznaczył, że podczas kampanii mocno podkreślał swoją energię i witalność, szczególnie w porównaniu z ówczesnym prezydentem Joe Bidenem. Regularnie chwalił się wynikami testów poznawczych i atakował swojego rywala, nazywając go "Śpiącym Joe".

"Jednak jako starzejący się prezydent sam mierzy się teraz z częścią tych samych pytań, które prześladowały Bidena - czy jest psychicznie i fizycznie zdolny do wykonywania obowiązków naczelnego dowódcy" - czytamy.

Z badań wynika, że stanem zdrowia Trumpa jest też coraz bardziej zaniepokojone społeczeństwo USA. Sondaż przeprowadzony w ubiegłym miesiącu przez "Washington Post", ABC News i Ipsos wykazał, że 40 procent Amerykanów uważa, iż Trump posiada wystarczającą sprawność umysłową, by pełnić urząd prezydenta: to spadek z 47 procent we wrześniu ubiegłego roku. Z kolei 44 procent Amerykanów uznało, że stan zdrowia fizycznego Trumpa jest odpowiedni do wykonywania tej funkcji (54 procent we wrześniu ubiegłego roku).

Gdy Biden zbliżał się do osiemdziesiątki, administracja wprowadziła zmiany w jego harmonogramie: na przykład planowano wydarzenia na środek dnia zamiast na wieczór oraz korzystano z innych schodów przy wejściu na pokład Air Force One. Urzędnicy z otoczenia Trumpa, zapytani o to, czy Biały Dom wprowadził jakiekolwiek dostosowania ze względu na wiek Trumpa, odpowiedzieli, że nie było takiej potrzeby.

OGLĄDAJ: Zaskakująca deklaracja Trumpa. "Trzeba to wziąć w nawias ze znakiem zapytania"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
Wywiad medyczny
34 min
pc
KGB, mafia i skorumpowani polscy urzędnicy
Ewa Galica, Norbert Frątczak
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaZdrowieJoe Biden
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Stanisław Kracik
To on ma zostać komisarzem w Krakowie
Kraków
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
Świat
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
Świat
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
BIZNES
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
Polska
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
Polska
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
Protest w Madrycie
Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Medycy śpią w przyczepach kempingowych
Świat
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
Świat
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
Polska
Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
USA przeprowadziły uderzenia "w samoobronie"
Urząd Miasta Krakowa
Ruszyła giełda nazwisk. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa?
Kraków
Tor techniczny odkryty na Towarowej
Niezwykłe odkrycie podczas remontu torowiska
WARSZAWA
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Stan wyjątkowy w Kalifornii. Trump podjął decyzję
Świat
Zderzenie na Wisłostradzie
Kilka kilometrów korka po zderzeniu na Wisłostradzie
WARSZAWA
wirus ebola shutterstock_1771923899
"Epidemia nas wyprzedza". WHO alarmuje po 220 zgonach
Zdrowie
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
31 min
SW_RZEZNIE POZA KONTROLA POLSKIE PODZIEMIE HALAL TVN24PLUS-0005
PremieraMafijne metody, rekordowe zyski, bezradne służby. Szara strefa uboju rytualnego
Anna Mierzejewska, Norbert Frątczak
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
"Jak ktoś chce, aby było tanio to po Europie"
Polska
Upał
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach
METEO
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_832691935
Bezrobocie w kwietniu. Nowe dane
BIZNES
Upał w Wielkiej Brytanii
Upał dręczy Europę. Są ofiary
METEO
Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
43 min
pc
Magierowski: Tusk nie skorzystał z tej okazji, to był błąd
Kultura polityczna
Przejaśnienia, burza, chmury
Szykuje się duża zmiana w pogodzie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica