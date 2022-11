Donald Trump pozywa komisję Izby Reprezentantów. Za "zmuszanie do składania zeznań"

Były prezydent USA Donald Trump wystąpił w piątek na drogę sądową przeciwko komisji Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, badającej okoliczności ubiegłorocznego ataku na Kapitol. W pozwie były przywódca kraju twierdzi, że komisja przekroczyła swoje uprawnienia, gdyż Kongres nie ma prawa zmuszać prezydenta lub byłego prezydenta do składania zeznań.

Pozew złożony przez Donalda Trumpa przeciwko komisji zawiera argumentację, że chociaż w przeszłości byli prezydenci dobrowolnie składali zeznania lub ujawniali dokumenty w odpowiedzi na żądanie Kongresu, to jednak "żaden prezydent lub były prezydent nigdy nie był do tego zmuszany".

Adwokat Trumpa: były prezydent współpracował z komisją w dobrej wierze

Adwokat Trumpa, David A. Warrington, oświadczył, że "długoletnia praktyka utrzymywania podziału władz zabrania Kongresowi zmuszania prezydenta do składania zeznań". Wyjaśnił, że Trump współpracował z komisją "w dobrej wierze, by rozwiązać sprawę zgodnie z prerogatywami władzy wykonawczej i rozdziałem władzy", ale - jak dodał - komisja "działając z powodów politycznych zmusiła prezydenta Trumpa do zaangażowania władzy sądowniczej, aby rozstrzygnęła spór między władzą wykonawczą i ustawodawczą".