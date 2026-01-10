Trump: pozyskamy Grenlandię po dobroci lub w inny sposób

Amerykańskie roszczenia wobec Grenlandii. Materiał "Faktów o świecie" Źródło: TVN24

- Zrobimy coś z Grenlandią, czy im się to podoba, czy nie, bo jeśli tego nie zrobimy, Rosja albo Chiny przejmą Grenlandię. Jeśli nie zrobimy tego po dobroci, zrobimy to w trudniejszy sposób - powiedział prezydent USA Donald Trump w trakcie spotkania w Białym Domu na temat przyszłości wenezuelskiego sektora naftowego.

Trump kontynuował, że choć jest "fanem" Danii, to "fakt, że wylądowali tam łodzią 500 lat temu nie znaczy, że posiadają tę ziemię". Powtórzył też, że nie będzie miał Rosji lub Chin za sąsiada.

Donald Trump i Marco Rubio Źródło: BONNIE CASH/PAP/EPA

Trump pytany o doniesienia o możliwości wypłaty dziesiątek tysięcy dolarów każdemu mieszkańcowi wyspy, oznajmił, że nie myśli o tym - jeszcze. Ale dodał, że może do tego dojść w przyszłości. Powtarzał, że USA muszą posiąść wyspę na własność. - Trzeba mieć własność, nie broni się dzierżawy. I chcemy bronić Grenlandii. Jeśli tego nie zrobimy, Chiny albo Rosja to zrobią - przekonywał.

Rubio rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO o Grenlandii

Departament Stanu przekazał tymczasem, że sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał w piątek przez telefon z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem na temat zakończenia wojny w Ukrainie oraz "znaczenia bezpieczeństwa Arktyki dla wszystkich sojuszników NATO".

"Przywódcy omówili trwające działania pod przewodnictwem USA, mające na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej w drodze negocjacji. Omówili również znaczenie bezpieczeństwa Arktyki dla wszystkich sojuszników NATO" - opisano.

Nie podano szczegółów tej rozmowy. Doszło do niej po spotkaniach koalicji chętnych w Paryżu, gdzie wysłannicy prezydenta Trumpa mówili o gwarancjach bezpieczeństwa USA dla Ukrainy, a także - w obliczu ponawianych deklaracji prezydenta USA - o zamiarze przejęcia Grenlandii, w tym potencjalnie przy użyciu siły.

Rubio zapowiada rozmowy z duńskimi władzami o Grenlandii

W środę Rubio zapowiedział, że w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał na temat wyspy z przedstawicielami Danii. Pytany o to, czy administracja Trumpa jest skłonna narazić NATO na rozpad, dążąc do przyłączenia Grenlandii siłą, Rubio stwierdził, że "każdy prezydent zawsze zachowuje opcję" użycia siły.

- Nie mówię o Grenlandii, mówię globalnie: jeśli prezydent zidentyfikuje zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, każdy prezydent zachowuje możliwość zażegnania go środkami militarnymi. Jako dyplomata, którym jestem teraz, zawsze wolę rozwiązać to innymi sposobami - odpowiedział.

