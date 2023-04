Trump pominął żonę w przemówieniu. Media piszą o "zauważalnej nieobecności" i "rażącym pominięciu"

Media: "Rażące pominięcie" byłej pierwszej damy

"Guardian" pisze o "zauważalnej nieobecności" byłej pierwszej damy, "Independent" o jej "rażącym pominięciu" we wtorkowym przemówieniu Trumpa. Dziennik przytacza wypowiedź byłej współpracowniczki i przyjaciółki Melanii Trump - Stephanie Winston Wolkoff. W rozmowie z Page Six stwierdziła, że była pierwsza dama "wciąż nie opuszcza" swojego męża i żyje w "wieży zaprzeczeń z kości słoniowej". - Nigdy nie spodziewałabym się, że ją tam zobaczę (podczas przemówienia w Mar-a-Lago - red.); Jej milczenie jest celowe, to jej ulubiona broń i zbroja ochronna - oceniła Wolkoff.

Melania Trump o swoim życiu prywatnym

Melania Trump rzadko wypowiada się publicznie i niechętnie komentuje swoje życie prywatne. Kiedy w 2018 roku w wywiadzie telewizyjnym dla ABC News została zapytana, czy plotki o romansach Donalda Trumpa miały negatywny wpływ na ich małżeństwo, odparła: "Jestem matką i pierwszą damą. Mam o wiele ważniejsze sprawy na głowie". Przyznała też, że spekulacje na temat małżeństwa "nie zawsze są przyjemne". - Ale ja wiem, co jest dobre, a co złe, co jest prawdą, a co jest kłamstwem - dodała.