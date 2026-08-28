Trump pokazał swój ranking prezydentów USA. Kto na pierwszym miejscu?
We wpisie opublikowanym na platformie Truth Social w czwartek Trump określił siebie samego jako "najwspanialszego" prezydenta. W drugiej kategorii - "świetnych" prezydentów - wymienił Abrahama Lincolna, Jerzego Waszyngtona, Franklina Delano Roosevelta, Thomasa Woodrowa Wilsona, Thomasa Jeffersona i Andrew Jacksona.
W zestawieniu znalazły się też kategorie prezydentów "prawie świetnych", "przeciętnych", "poniżej przeciętnych" oraz "porażek". W tej ostatniej kategorii Trump umieścił swoich poprzedników z ostatnich lat - Joe Bidena i Baracka Obamę oraz Ulyssesa Granta, Warrena Hardinga i Jimmy'ego Cartera.
Kogo zabrakło w rankingu Trumpa
Uwagę komentatorów przykuło nie tylko to, że obecny prezydent umieścił siebie na szczycie zestawienia - ponad Waszyngtonem czy Lincolnem, ale także to, że pominął w nim niektórych prezydentów, także tych wywodzących się z Partii Republikańskiej. "Trump najwyraźniej nie ma zdania na temat tego, gdzie w rankingu prezydentów plasują się Ronald Reagan i George W. Bush" - napisał historyk Christopher W. Jones w serwisie X. W rankingu brakuje też m.in. Johna F. Kennedy'ego oraz Richarda Nixona - zauważają autorzy innych wpisów.
Niektórzy zwracają uwagę, że ranking Trumpa jest uderzająco podobny do zestawienia opublikowanego na łamach magazynu "Life" w 1948 roku. Czasopismo przygotowało je w oparciu o wywiady z 55 amerykańskimi historykami.
Trump zamieścił wpis z prezydentami w odpowiedzi na sondaż CNN, z którego wynika, że 53 procent wyborców Partii Republikańskiej w gronie amerykańskich prezydentów najwyżej ceni właśnie jego. Na drugim miejscu uplasował się Ronald Reagan, którego wskazało 18 proc. republikanów, a na ostatnim miejscu Abraham Lincoln z 8 proc. wskazań.
Jednocześnie jednak w bieżących sondażach Trump notuje rekordowo niskie poparcie. Jego działania w Białym Domu popiera obecnie tylko jedna trzecia (33 proc.) Amerykanów - wynika z sondażu Ipsos, przedstawionego w tym tygodniu przez Reutersa.
Z wysoką samooceną Trumpa niekoniecznie zgadzają się również eksperci. Michael Bailey, politolog z Georgetown, nazwał go niedawno w "The New York Times" "zdecydowanie najgorszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych".
Redagował AM