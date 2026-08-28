Świat Trump pokazał swój ranking prezydentów USA. Kto na pierwszym miejscu? Maciej Wacławik |

"Trump jest nieprzewidywalny". Jill Dougherty o decyzji USA ws. Patriotów dla Ukrainy Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AL DRAGO / POOL

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We wpisie opublikowanym na platformie Truth Social w czwartek Trump określił siebie samego jako "najwspanialszego" prezydenta. W drugiej kategorii - "świetnych" prezydentów - wymienił Abrahama Lincolna, Jerzego Waszyngtona, Franklina Delano Roosevelta, Thomasa Woodrowa Wilsona, Thomasa Jeffersona i Andrew Jacksona.

W zestawieniu znalazły się też kategorie prezydentów "prawie świetnych", "przeciętnych", "poniżej przeciętnych" oraz "porażek". W tej ostatniej kategorii Trump umieścił swoich poprzedników z ostatnich lat - Joe Bidena i Baracka Obamę oraz Ulyssesa Granta, Warrena Hardinga i Jimmy'ego Cartera.

Kogo zabrakło w rankingu Trumpa

Uwagę komentatorów przykuło nie tylko to, że obecny prezydent umieścił siebie na szczycie zestawienia - ponad Waszyngtonem czy Lincolnem, ale także to, że pominął w nim niektórych prezydentów, także tych wywodzących się z Partii Republikańskiej. "Trump najwyraźniej nie ma zdania na temat tego, gdzie w rankingu prezydentów plasują się Ronald Reagan i George W. Bush" - napisał historyk Christopher W. Jones w serwisie X. W rankingu brakuje też m.in. Johna F. Kennedy'ego oraz Richarda Nixona - zauważają autorzy innych wpisów.

Niektórzy zwracają uwagę, że ranking Trumpa jest uderzająco podobny do zestawienia opublikowanego na łamach magazynu "Life" w 1948 roku. Czasopismo przygotowało je w oparciu o wywiady z 55 amerykańskimi historykami.

Harvard historians’ ranking of U.S. presidents from a 1948 Life magazine feature...



In 1948, Life magazine asked 55 historians and political scientists, many from Harvard, to rank every American president from “Great” to “Failure.” It was one of the first formal attempts to… pic.twitter.com/MRGNyF6lbZ — Archaeo - Histories (@archeohistories) October 28, 2025 Rozwiń

Trump zamieścił wpis z prezydentami w odpowiedzi na sondaż CNN, z którego wynika, że 53 procent wyborców Partii Republikańskiej w gronie amerykańskich prezydentów najwyżej ceni właśnie jego. Na drugim miejscu uplasował się Ronald Reagan, którego wskazało 18 proc. republikanów, a na ostatnim miejscu Abraham Lincoln z 8 proc. wskazań.

Jednocześnie jednak w bieżących sondażach Trump notuje rekordowo niskie poparcie. Jego działania w Białym Domu popiera obecnie tylko jedna trzecia (33 proc.) Amerykanów - wynika z sondażu Ipsos, przedstawionego w tym tygodniu przez Reutersa.

Z wysoką samooceną Trumpa niekoniecznie zgadzają się również eksperci. Michael Bailey, politolog z Georgetown, nazwał go niedawno w "The New York Times" "zdecydowanie najgorszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych".

Redagował AM