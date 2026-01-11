Trump "poinformowany o nowych wariantach uderzenia na Iran"

Podpalony meczet podczas protestów w Iranie Źródło: Reuters

Prezydent Donald Trump w ostatnich dniach groził Iranowi, ze użycie siły wobec protestujących spotka się z reakcją USA. Tymczasem teherański rezim - mimo tych gróźb - zaostrza tłumienie demonstracji, regularnie używając w tym celu ostrej amunicji. Według różnych szacunków, od początku protestów zginęło ich od ponad 100 do nawet kilku tysięcy. Liczba ofiar jest trudna do ustalenia ze względu na odcięcie przez władze dostępu do internetu.

W niedzielę "New York Times" podał, że Trump został w ostatnich dniach poinformowany o możliwych scenariuszach uderzenia na Iran.

Część przedstawionych Trumpowi scenariuszy ma być bezpośrednio powiązanych z działaniami irańskich służb - twierdzą urzędnicy amerykańscy cytowani przez gazetę.

Jednocześnie istnieje w Waszyngtonie obawa, aby ewentualna operacja wojskowa nie przyniosła skutku odwrotnego do zamierzonego - zmobilizowania irańskiej opinii publicznej do poparcia rządu - lub nie wywołała serii ataków odwetowych na amerykańskie bazy w regionie.

Trump poważnie rozważa wydanie zgody na atak - twierdzą źródła gazety, zaznaczając, że prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Jak mówił gazecie wysoki rangą amerykański wojskowy, dowódcy na Bliskim Wschodzie będą potrzebowali więcej czasu, zanim będą mogli przeprowadzić ewentualną operację i przygotować się do możliwych ataków odwetowych ze strony Iranu.

Trump ostrzega, Iran grozi odwetem

W sobotę Trump po raz kolejny zasugerował, że Stany Zjednoczone mogłyby włączyć się w sytuację wewnętrzną Iranu. "Iran spogląda ku wolności, być może jak nigdy dotąd. USA są gotowe pomóc!" - napisał w swoim serwisie społecznościowym Truth Social. W piątek ostrzegł z kolei irański reżim, by "nie zaczynał strzelać, bo USA również zaczną strzelać".

W odpowiedzi na te przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Baqer Kalibaf ostrzegł Waszyngton, że próba ingerencji w sytuację wewnętrzną w tym kraju spotka się ze zbrojnym odwetem. - Amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie oraz Izrael będą uzasadnionymi celami dla Iranu, jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się na jakąkolwiek interwencję zbrojną w naszym kraju - oświadczył w niedzielę.

Zasugerował również, że protesty w Iranie zostały zainspirowane z zewnątrz. Oskarżył on Trumpa o wspieranie "terrorystycznej wojny" przeciwko Iranowi i ostrzegł go przed "błędnymi kalkulacjami".

Reuters przypomina, że Trump wielokrotnie wymieniał Iran wśród państw, w których USA mogą przeprowadzić kolejną zbrojną interwencję po operacji wojskowej w Wenezueli z początku stycznia, w ramach której uprowadzono z Caracas przywódcę reżimu Nicolasa Maduro.

