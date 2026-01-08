Logo strona główna
"Są zbyteczne, źle zarządzane, marnotrawne". Trump wycofuje USA z kilkudziesięciu organizacji

Donald Trump
Górnicka-Partyka: Trump wprowadza amerykańską wizję świata
Źródło: TVN24
Biały Dom poinformował o podpisaniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa memorandum o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z 66 organizacji, agencji i komisji międzynarodowych. Są to głównie ciała należące do systemu Narodów Zjednoczonych, ale też między innymi zajmujące się zwalczaniem zagrożeń hybrydowych czy nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w środę memorandum o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z 66 organizacji, agencji i komisji międzynarodowych - podał Biały Dom. Decyzja jest wynikiem nakazanego przez amerykańskiego przywódcę w 2025 roku przeglądu, mającego ustalić, czy członkostwo USA w organizacjach międzynarodowych leży w interesie USA.

"Administracja Trumpa uznała, że te instytucje są zbyteczne, źle zarządzane, niepotrzebne, marnotrawne, źle prowadzone, zawłaszczone przez interesy podmiotów realizujących własne cele sprzeczne z naszymi lub stanowiące zagrożenie dla suwerenności, wolności i ogólnego dobrobytu naszego narodu" - przekazał Departament Stanu w oświadczeniu.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL

USA wycofują się z międzynarodowych inicjatyw

Wymienione w memorandum organizacje to w większości mniejsze lub wąsko wyspecjalizowane organizacje, agencje i komisje. 31 z nich do agencje ONZ, zaś 35 to inne organizacje.

Wśród tych pierwszych jest m.in. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), a wśród drugich Europejskie Centrum Doskonałości ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (Hybrid CoE), Komisja Wenecka Rady Europy, Globalne Forum Antyterrorystyczne, czy Centrum Nauki i Technologii w Ukrainie, zajmujące się problematyką nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Amerykańska czystka w ambasadach na całym świecie
Amerykańska czystka w ambasadach na całym świecie

Środowa decyzja jest już kolejnym krokiem administracji Trumpa zmniejszającym zaangażowanie USA w międzynarodowe inicjatywy. Już na początku drugiej kadencji Trump zdecydował o wyjściu m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), UNESCO, wycofał wsparcie dla agencji pomocowej ONZ w Gazie (UNRWA) i zakończył udział USA w klimatycznym porozumieniu paryskim.

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
Nowacka

Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
Nowacka
Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL

USADonald TrumpOrganizacja Narodów Zjednoczonych
