Trump otwiera biuro na Florydzie. "Zawsze będzie orędownikiem narodu amerykańskiego"

We wtorek Stacja CBS zwróciła uwagę, że Donald Trump nie zdradził, jak zamierza spędzać czas po opuszczeniu Białego Domu i czy pragnie wrócić do polityki. Jak zasugerował, nie będzie się trzymał z dala od opinii publicznej. W swoich końcowych wypowiedziach jako prezydent przed wyjazdem z Waszyngtonu, Trump powiedział tłumowi zwolenników: - Do zobaczenia wkrótce i w jakiejś formie wrócimy.