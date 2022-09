Znana pisarka oskarża Donalda Trumpa o gwałt w sklepowej przymierzalni. Zapowiada, że udowodni to przed sądem

Według relacji Carroll, byli wtedy znajomymi. Tamtego dnia mieli się spierać o to, jaki prezent Trump powinien kupić swojej przyjaciółce. Weszli do przymierzalni po tym, jak ten zasugerował Carroll przymierzenie jednego z ubrań. Przystała na propozycję, która ją rozbawiła, jednak jak wspomina w rozmowie z "Guardianem", nastrój szybko prysł. Tuż po wejściu do przymierzalni Trump miał ją "uderzyć w głowę, przyprzeć do ściany i zgwałcić".