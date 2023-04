Trump: nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego może się wydarzyć w Ameryce

Donald Trump powiedział we wtorek wieczorem (czasu wschodnioamerykańskiego), że padł ofiarą "ingerencji w proces wyborczy" i zaatakował nowojorskiego prokuratora Alvina Bragga za postawienie mu zarzutów karnych. Trump kilka godzin wcześniej został postawiony w stan oskarżenia i stał się pierwszym w historii byłym prezydentem USA, który został formalnie zatrzymany i usłyszał zarzuty karne.

Komentując zarzuty, które Trump usłyszał w sądzie, stwierdził, że jego prawnicy byli zdumieni małą wagą zarzutów przeciwko byłemu prezydentowi. - Wszyscy mówią, że tam nic nie ma. To nawet nie są zarzuty. Przyszli do mnie i mówią, że tam nic nie ma, nawet nie ma mowy o tym, co zrobiłeś - opowiadał były prezydent.