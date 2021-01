Donald Trump wylądował na Florydzie. Zostawił list dla swojego następcy

Przed odlotem na Florydę Donald Trump w bazie wojskowej wygłosił krótką przemowę pożegnalną. Poprzedził ją salut z dział. - My też was kochamy. Tyle wam mogę powiedzieć z głębi serca. Były to niewiarygodne cztery lata, tak wiele udało nam się wspólnie zrobić. Chciałbym podziękować całej mojej rodzinie, wszystkim moim przyjaciołom, całemu personelowi i tylu ludziom, którzy byli z nami. Bardzo wam dziękuję za wasze wysiłki, za ciężką pracę. Ludzie tak naprawdę nie mają pojęcia, jak ciężko pracuje ta rodzina, a ta rodzina pracuje dla was – mówił Trump.