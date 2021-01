Donald Trump opuścił Biały Dom, odleciał na Florydę

Prezydent Donald Trump opuścił Biały Dom. Odchodzący przywódca Stanów Zjednoczonych na pokładzie śmigłowca Marine One udał się do bazy wojskowej Andrews, skąd z kolei w ostatnim jego locie Air Force One poleciał na Florydę. W krótkiej pożegnalnej mowie podziękował najbliższym. - Do widzenia, kochamy was, wrócimy w jakiejś formie - powiedział.