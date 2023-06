Kłopoty Donalda Trumpa. Ogłosił, że postawiono mu zarzuty. "Dziś jest czarny dzień dla Stanów Zjednoczonych"

Były prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że prokuratura postawiła mu zarzuty i musi się stawić się w sądzie we wtorek w sprawie przetrzymywanych przez niego niejawnych dokumentów.

Zarzuty są efektem śledztwa specjalnego prokuratora Jacka Smitha, powołanego w listopadzie ubiegłego roku do prowadzenia sprawy niezależnie od prokuratury federalnej w obliczu ogłoszonej przez Trumpa kandydatury w wyborach.

Niejawne dokumentu w rezydencji Trumpa

Sprawa dotyczy setek niejawnych dokumentów, które Trump zabrał do swojej rezydencji i nie oddał mimo wielokrotnych prób odzyskania ich przez władze.

"Skorumpowana administracja Bidena poinformowała moich prawników, że postawiono mi zarzuty, najwyraźniej z uwagi na oszustwo pudełkowe" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social. "Jestem niewinnym człowiekiem" - dodał. Poinformował też, że ma się stawić we wtorek w sądzie federalnym w Miami.

Prawnik byłego prezydenta Jim Trusty powiedział, że "informacja, którą otrzymaliśmy, nie mówi konkretnie o treści zarzutów, ale używa języka, który opisuje obszary, z którymi wiążą się oskarżenia". - Chodzi o ustawę o szpiegostwie, co jest absurdalne w przypadku faktów w tej sprawie. Kolejne zarzuty są związane z utrudnianiem śledztwa oraz składaniem fałszywych zeznań, co też wydaje się nam szaleństwem w oparciu o fakty, które znamy. Jako obrona będziemy mieli wiele mocnych punktów do wykorzystania - mówił.